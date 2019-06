Susana Díaz: El Gobierno andaluz está "sometido" a Vox y Cs "se ha rendido" al partido de Abascal

Actualizado 13/06/2019 12:50:50 CET

Dice que "la farsa ha terminado" y se irá viendo "cuánto ha costado" el acuerdo entre la Junta y Vox

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha considerado este jueves que "la farsa ha terminado" en Andalucía y "toda España" ha podido ver que el Gobierno andaluz "está sometido a la voluntad de Vox", y uno de los dos partidos que conforman el Ejecutivo, Ciudadanos (Cs), "se ha rendido" al partido que en España lidera Santiago Abascal.

Así lo ha manifestado Díaz en unas declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz un día después de que el Gobierno de PP-A y Cs alcanzara un acuerdo con Vox en virtud del cual este último grupo retiró la enmienda a la totalidad que había presentado al proyecto de Presupuestos de 2019, dando luz verde a su tramitación parlamentaria.

La dirigente socialista andaluza ha incidido en que Ciudadanos y su líder nacional, Albert Rivera, "se han rendido a Vox", y ha subrayado que "toda España" ha podido ver que el partido de Abascal "tiene cogido de pies y manos" a un Gobierno "débil y frágil" como el que, a su juicio, es el que preside el 'popular' Juanma Moreno.

Díaz ha lamentado que este miércoles, "hasta el último minuto", algo "tan importante como los Presupuestos estaba en manos de la voluntad de Abascal y se estaban negociando en un despacho de Madrid, faltando" así "a nuestra autonomía, nuestro autogobierno y a lo que representa el Parlamento de Andalucía".

La líder de los socialistas andaluces ha criticado además que la "regresión democrática, la involución, el recorte en el Estado del bienestar en Andalucía, se hace carne y piel en algo tan sensible como es la violencia machista" en virtud del acuerdo suscrito entre la Junta y Vox, y ello "en la misma semana donde contabilizamos 1.000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas".

Díaz ha criticado que dicho acuerdo "vuelve a situar" la violencia contra las mujeres "en el ámbito doméstico", y ha señalado que "avergüenza que, en Andalucía, el Presupuesto se condicione a eso o a no reconocer la memoria histórica de un país que tiene que recordar lo que pasó para que no vuelva a repetirse", o "que se permitan recortes en derechos y libertades, y todo porque al final manda quien manda".

La expresidenta ha agregado que "nos dijeron de todo por decir la verdad", es decir, "que, en Andalucía, un gobierno débil estaba en manos de quienes lo habían situado ahí, que era la extrema derecha", y eso ha quedado ahora "claro en toda España".

"RENDICIÓN" DE CS

En su opinión, también se ha evidenciado "la rendición de Ciudadanos, un partido que llegó a la política española a regenerar, que se planteaban como liberales, como centro derecha moderno", y que "ha acabado como uno más de la derecha para rendir pleitesía a Vox si quieren estar al frente de las instituciones", según ha continuado.

Tras señalar que, en las diferentes elecciones que se han celebrado en Andalucía desde las últimas autonómicas, "ha quedado claro que eso no es lo que quieren los andaluces", Díaz ha enfatizado que Abascal "ha dicho con claridad que el Presupuesto y la estabilidad eran moneda de cambio con otros gobiernos en España y, en función de lo que hicieran en Madrid, tendrían Presupuestos en Andalucía", así como que no habría cuentas públicas en esta comunidad "hasta que no se sentara Cs y nos reconociera" (a Vox).

"Es vergonzante", ha aseverado Díaz, quien considera que "los andaluces no merecen que nuestro autogobierno, nuestra autonomía y el Parlamento se estén decidiendo en despachos de Madrid por una fuerza de extrema derecha".

También ha reiterado que en Andalucía "no se va a poder aprobar nada que no quiera la extrema derecha, por mucho que quieran vender estabilidad" desde el Gobierno de la Junta, y así ha remarcado que, "si Abascal no da luz verde", desde Vox "no retiran la enmienda a la totalidad" a los Presupuestos.

Al respecto del acuerdo alcanzado para salvar el debate a la totalidad del Presupuesto, Susana Díaz ha apuntado que "iremos viendo en los próximos días cuánto nos ha costado", y "cuánto aparece en el documento que han firmado de esta mañana y cuánto van a ir entregando en sucesivos Consejos de Gobierno que vayan adoptando".

"TRIPARTITO DE DERECHAS"

Ha agregado que esta legislatura va a durar en Andalucía "en función de los acuerdos que vayan adoptando con la extrema derecha", porque en esta comunidad va a gobernar un "tripartito de derechas", al igual que "en todos los lugares de España donde sumen" PP, Cs y Vox, según ha augurado.

"Andalucía fue la primera que evidenció lo que pretendían hacer las tres derechas, y hoy ya lo van a hacer en toda España", ha afirmado Díaz en esa línea, al tiempo que ha resaltado la "responsabilidad" y el "compromiso" que tienen los socialistas andaluces con el "más de un millón de votantes" que tuvo el PSOE-A en las elecciones del 2 de diciembre y que les convirtió en la fuerza más votada.

En concreto, ha apuntado que los socialistas tienen "la responsabilidad y el compromiso de que ese voto recibido sea una garantía en la defensa de la autonomía, el 28 de febrero y el bienestar de los andaluces".

Ha indicado al respecto que, "cada vez que algo sea bueno para Andalucía, lo apoyaremos, como hemos hecho con la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, y cuando entendamos que se está atacando la autonomía y libertades de los andaluces lo denunciaremos, como esta semana", según ha concluido Susana Díaz.