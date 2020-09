Susana Díaz ve "muy egoísta" la postura de Casado ante PGE: "No hay presión más noble que el sufrimiento de la gente"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido de que la postura del líder del PP, Pablo Casado, ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 es "muy egoísta y muy poco patriótica", toda vez que ha defendido que "no hay una presión más noble que la que uno siente por el sufrimiento de la gente y que te hace sacar lo mejor de ti mismo".

Así se ha pronunciado Susana Díaz en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que Casado haya afirmado, de cara a la reunión que mantiene este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acude con voluntad de "escuchar" sus propuestas aunque no negociará los PGE si no rompe con Podemos. "A mi no me presiona nadie", afirmó.

La líder andaluza del PSOE, que confía en que las cuentas estatales salgan adelante porque "es lo que España necesita en un momento crucial como este", ha señalado que si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en una situación de emergencia, "nos convertiríamos otra vez en el problema en vez de en la solución".

Por eso, sobre las declaraciones de Casado, ha apuntado que ella sí siente la presión "noble" de la gente, "el sufrimiento de los españoles", incidiendo en que "cuando no te duele lo que está pasando la gente, muestras una actitud muy egoísta y muy poco patriótica".

En esta línea, entendiendo la gravedad del momento, ha explicado que ha ofrecido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, los escaños del PSOE-A para pactar el Presupuesto autonómico para el próximo ejercicio "si es lo que Andalucía necesita para abrir los centros de salud, para bajar la ratio de las aulas a 20 alumnos, para contratar más docentes y apoyar el empleo".

Sobre las reclamaciones de Unidas Podemos para las cuentas como más gasto, más impuestos y cero recortes, Susana Díaz opina que "lo firmaría todo el mundo", incluso está convencida de que Casado "no puede decir que no está de acuerdo con que haya más gasto porque hacen falta más profesionales". Y también cree que el 'popular' estará de acuerdo en que no haya más recortes, "los españoles ahora mismo lo que menos necesitan es que se desmantele el estado del bienestar".

"SÁNCHEZ ESTÁ DECIDIDO A QUE NADIE PARE A ESPAÑA"

"No puedo comprender que en una situación como la que atravesamos haya quien se plantee que está dispuesto a parar a este país", ha abundado la secretaria general del PSOE-A, que ha desvelado que en los últimos días ha hablado mucho con Sánchez y que le ve "decidido a que nadie pare a España, convencido de la responsabilidad del momento, por eso busca apoyos en unos y en otros".

Así, ha asegurado que si Casado "no es capaz de meter el hombro y hacerse cargo del sufrimiento de miles de familias, no sé que puede esperar España de alguien como él".

Igualmente, Susana Díaz no comparte que se priorice a la mayoría que sacó adelante la investidura de Sánchez en la negociación del Presupuesto y de hecho, como ha recordado, "el PSOE-A ganó las elecciones y estamos en la oposición, pero hemos brindado nuestro apoyo al presidente para un Presupuesto que devuelva los médicos a sus pacientes, para contratar a más profesores y para recuperar lo que la pandemia está arrebatando a los andaluces; y no formamos parte del pacto de derechas que hay en Andalucía".

Por eso, defiende que deben apoyar las cuentas no la mayoría de la investidura sino "todos los que se quieran comprometer con España y con sus necesidades" porque "esto no va de quién está en el gobierno y en la oposición, va de demostrar generosidad". "Esto va de España y de ayudar a la gente", ha zanjado.

LA VUELTA AL COLE, "UN CAOS"

De otro lado, sobre la organización de la vuelta al cole en Andalucía, Susana Díaz ha insistido en que, "como dice toda la comunidad educativa, es un caos" y ha vuelto a reclamar que los niños no pueden volver a las aulas "como se fueron el 13 de marzo".

Ha reiterado la necesidad de bajar a 20 alumnos la ratio y ha avisado de que planificar no es pensar "que se mantendrá la distancia de seguridad porque habrá padres que no lleven a los niños a clase, como me trasladó el presidente".

En este marco, y a cuenta de que los padres vayan a tener baja laboral en caso de que su hijo sea positivo en Covid pero no si da negativo pero tiene que guardar cuarentena, la socialista cree que "se dan pasos importantes de seguridad en el empleo y es un avance" y que los sindicatos, patronal y gobierno "tendrán que seguir hablando".

Ha manifestado que es fundamental en esta situación "ligar la actividad económica, la educación y la seguridad sanitaria" y que todos los gobiernos tienen que prever los escenarios de las tres situaciones que pudieran darse: presencialidad, semipresencialidad o a distancia.