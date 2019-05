Susana Díaz vincula a la "buena herencia" del PSOE-A que crezca el Presupuesto 2019, aunque no cree que sea "tan bueno"

Actualizado 16/05/2019 12:58:53 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha vinculado este jueves a la "muy buena herencia" que, a su juicio, ha legado la anterior Administración socialista al actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) el que el Presupuesto de la Junta para este año 2019 vaya a ser "expansivo", si bien ha cuestionado que sea "tan bueno" como, en su opinión, pretende hacer ver el Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas en uno de los patios del Parlamento andaluz, Susana Díaz ha criticado, en relación al Presupuesto de 2019 de la Junta, que por parte del Gobierno de Juanma Moreno "primero dijeron que no lo iban a aprobar antes de las elecciones" locales del 26 de mayo, pero "después nos han enseñado algún fascículo", y se ha preguntado que ahora, "si lo tienen hecho, ¿por qué no lo sacan, si dicen que es tan bueno?".

"No será tan bueno cuando no lo quieren sacar", ha comentado la expresidenta de la Junta, quien ha incidido en que "la herencia recibida" por parte del actual Gobierno de PP-A y Cs procedente de la anterior Administración socialista "ha sido muy buena, porque va a haber un Presupuesto expansivo que crece" gracias a diversos factores, según ha enumerado.

En concreto, Díaz se ha referido a "los tributos cedidos", a "la recaudación fruto de una economía saneada en Andalucía", a "las transferencias del Estado" --al respecto de las cuales ha criticado que tanto PP como Cs "votaron en contra en el Congreso" de los Diputados para que las mismas "llegaran a Andalucía"--, y también ha aludido a "los fondos europeos, que nos habían estado diciendo (desde la Junta) durante 100 días que se perdían", pero que "no te dan si no has cumplido previamente y liquidado correctamente conforme a la normativa europea", según ha remarcado.

Así, Díaz ha comentado que la Junta "tendrá que reconocer que ha recibido unas cuentas saneadas, una economía que crece, y eso se traduce en crecimiento del Presupuesto", si bien ha insistido en preguntarse que, "si ya sabemos que hay 1.700 millones más fruto de la herencia del PSOE, ¿por qué no enseña (la Junta) en qué se va a gastar?" ese montante. "Seguramente no quiere que los ciudadanos" lo sepan "antes de acudir a las urnas" el 26 de mayo, se ha respondido la dirigente socialista.

BONIFICACIÓN DE MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS

Además, Díaz ha alertado de una información "preocupante y relevante" que, según ha indicado, se conoció este miércoles, y es que "hubo una reunión del Consejo Asesor de Universidades donde la directora general (de la Junta) les trasladó a los representantes de los estudiantes de las universidades públicas de Andalucía que, aunque en el Presupuesto aparezca la partida de las bonificaciones en las matrículas universitarias para los chavales que aprueban, este Gobierno no comparte la gratuidad de la universidad pública y, después, habrá una modificación presupuestaria para eliminar esa bonificación gratuita que tienen los estudiantes cuando aprueban".

La secretaria general del PSOE-A ha afirmado que el Gobierno andaluz "tendrá que aclarar si eso que ayer se le trasladó a los estudiantes universitarios es así o no", y si la bonificación "va a ir en el Presupuesto para después cambiarlo porque no creen" en ella.

Para Susana Díaz, "habrá más elementos como éste" de las bonificaciones que desde el Gobierno andaluz "no quieren que los ciudadanos vean antes del 26 de mayo".

De igual modo, la expresidenta reclama información sobre "qué está pasando con los fondos europeos", porque "ahora resulta que hay más fondos", pero "no tenemos directora general" porque ha cesado, y al respecto ha criticado ese "batiburrillo" y esa "incapacidad" del Ejecutivo "para gobernar".

Ha criticado que se lancen "mentiras para después reconocer que son falsas", y ha comentado que "tener que reconocer que hay una herencia recibida positiva que permite que Andalucía crezca no va a acorde con incapacidad del Gobierno para nombrar a directivos que son fundamentales".