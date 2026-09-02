Susana Leyva toma posesión como diputada provincial del PP en Granada tras la renuncia de Nievas para ser delegada

Susana Leyva toma posesión como diputada provincial del PP en Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Susana Leyva ha tomado posesión este miércoles como nueva diputada provincial del PP en la Diputación de Granada en sustitución de Marta Nievas, que renunció para ocupar el cargo como delegada de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de la Junta en Granada.

Leyva, concejal del Ayuntamiento de Santa Fe, ha señalado que asume esta responsabilidad "con orgullo, con mucha responsabilidad y con la ilusión de poder trabajar desde la Diputación por los granadinos, por nuestros municipios y por seguir mejorando los servicios y las oportunidades de la provincia".

Tras la renuncia de Marta Nievas el pasado julio para ser delegada, --hasta ese momento fue vicepresidenta I de la Diputación de Granada y diputada de Turismo y Patrimonio-- Mónica Castillo se ha convertido en vicepresidenta primera y diputada de Turismo, Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital.

Junto a ello, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, designó a María Vera como vicepresidenta II.