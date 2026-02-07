Suspendidos el Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería a causa de la borrasca Marta

Imagen de archivo del jugador del Sevilla Kike Salas. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Sevilla FC y el Girona FC correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports y el derbi regional entre el Cádiz CF y el UD Almería de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion han quedado suspendidos a causa del temporal que está afectando a la comunidad andaluza.

Tal y como han confirmado fuentes oficiales de los conjuntos hispalense y gaditano, ambos partidos quedan suspendidos ante la previsión meteorológica y el fuerte viento, lluvia y tormenta que están afectando a las provincias de Sevilla y Cádiz.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso naranja por viento en la provincia hispalense y amarilo por lluvias y tormentas. En cambio, Cádiz se encuentra bajo alerta naranja por los tres fenómenos mencionados, así como en nivel amarillo por fenómenos costeros.

De esta forma, la cita prevista en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 18,30 horas y el correspondiente a las 16,15 horas en el Nuevo Mirandilla quedan suspendidos. No obstante, quedan pendientes de fijarse en otra nueva fecha.