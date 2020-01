Los taxistas creen que el "pobre" documento de la Junta "no soluciona" la "precaria situación"

Actualizado 03/01/2020 15:28:20 CET

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, ha tildado de "pobre" el documento de propuestas que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha elaborado para promover una "convivencia ordenada" entre el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), y ha considerado que se basa en una normativa "aprobada hace ya cuatro años que no aporta nada nuevo ni ninguna solución a la precaria situación que está viviendo el taxi andaluz".

Así lo ha trasladado el presidente de la FAAT en declaraciones a Europa Press a propósito del borrador de propuestas que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que dirige Marifrán Carazo (PP-A) ha remitido a ambos sectores --taxi y VTC--

para asegurar una "convivencia ordenada" entre ambas modalidades de transporte, en la que plantea, entre otras cuestiones, que los VTC no puedan circular en busca de clientes ni estacionar en zonas de "especial protección" en torno a puntos de "gran demanda" de servicios de transporte.

El presidente de la FAAT siente que al colectivo al que representa se les "ha ninguneado" por parte de la Junta y ha sido "una falta de respeto mover a tantas personas durante tanto tiempo para presentar un documento tan pobre" como el que, a su juicio, ha presentado la Consejería de Fomento, con el que se sienten "muy decepcionados", y al que desde la federación prevén presentar "alegaciones", según ha avanzado.

Según ha abundado Ruano, más allá de esa "desilusión, que era esperada", lo "peor" es la "sensación" de que "el nivel de inteligencia que se nos presupone por parte de la Consejería es muy bajo", de forma que creen que "nos pueden decir cualquier cosa y contentarnos" como si fuera "una solución a la problemática que estamos teniendo".

De igual modo, ha criticado que desde la Consejería den "mucho valor" al 80% de las primeras medidas planteadas al sector tras la llegada del nuevo equipo de gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a la Junta el pasado año, y en torno a las que se alcanzó acuerdo con el sector del taxi, cuando eran cuestiones "muy corrientes que las necesita no sólo el profesional, sino también el usuario", y que por parte de la Consejería, a su juicio, "las ponen como chantajeándonos", transmitiendo el mensaje de que, "o apruebas todo el pack, o no lo quieres todo".

Ruano ha citado, en concreto, las propuestas del precio cerrado en la contratación del servicio y la posibilidad de compartir taxi, dos medidas a las que desde la Junta "dan una importancia suprema", pero que "no ponen en marcha --según ha continuado--, cuando es una necesidad urgente, porque al usuario de vehículos de multinacionales lo que más le gusta es tener un conocimiento previo del precio que va a pagar", y desde el sector del taxi están "seguros" de poder ofrecer a los usuarios "mejor precio", que, además, será "el que se dé al principio y al final, sin ninguna sorpresa", según ha remarcado.

"USO POLÍTICO" DEL SECTOR DEL TAXI

El presidente de la FAAT cree que al sector del taxi en Andalucía, "al igual que desde hace ya unos años, se le está utilizando políticamente, como arma política", al igual que "a los usuarios", y lo que pretende hacer la Consejería de Fomento "es lo contrario que el Gobierno de España", del PSOE, "porque el signo político de la Consejería es contrario".

En ese sentido, el presidente de la FAAT ha puesto de manifiesto que lo que "vende" la Consejería de Fomento "como medida para regular las VTC" equivale a "aplicar el artículo 182" del Real Decreto aprobado por el Gobierno, entonces del PP, en noviembre de 2015, que modificaba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

En concreto, la propuesta de la Consejería "se resume en aplicar el artículo 182.1 del citado reglamento, y que básicamente dice que los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán en ningún caso circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto".

En opinión del presidente de la FAAT, la Consejería de Fomento "no hace uso en absoluto" en su documento de propuestas del "contenido" del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, el "conocido como 'decreto Ábalos'", porque "políticamente no le interesa", al haber sido aprobado por un Gobierno del PSOE, según ha añadido.

Además, el representante de los taxistas ha advertido de que, en relación a los ámbitos de actuaciones de los VTC, la Junta "deja en los ayuntamientos la aplicación de las medidas", de forma que la Administración autonómica "marcará unas distancias mínimas que luego los ayuntamientos podrán ampliar según consideren".

De esta forma, "si esto no va acompañado de una aplicación de los ayuntamientos, será tan inútil como el funcionamiento de la web de control, que no está sirviendo para nada y la Junta no está asumiendo como suya", según advierte el presidente de la FAAT, que ha lamentado que, tras "varias reuniones, muchas conversaciones y correos electrónicos", el documento que finalmente ha presentado la Junta se basa "en un decreto de noviembre de 2015".

"Si esto no fuera tan serio, todo esto causaría risa", pero afecta a un sector que "ha empobrecido la administración de los colores políticos que han gobernando últimamente", según ha reflexionado el presidente de la FAAT, que ha llamado la atención acerca de que "en Andalucía hemos pasado de tener 350 licencias de VTC a más de 2.600, que han destrozado el ratio fijado por ley de una licencia de VTC por cada 30 taxis", dándose en realidad una proporción de "una licencia por cada cuatro".

Además, ha advertido de que "se ha generado de forma artificial un sector paralelo al del taxi" con el que se pretende "acabar", mientras "la administración apoya la pura economía de mercado y a las empresas fuertes, fondos de capital riesgo o bancos" que figuran como "propietarios de esas miles de VTC", según ha zanjado.