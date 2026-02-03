El Teatro Avanti de Córdoba acoge la XIX Muestra de Teatro Aficionado con comedia, drama, musical y temática social

Presentación de la XIX Muestra de Teatro Qurtuba 2026, que se celebrará en el Teatro Avanti de Córdoba desde el 6 de febrero hasta el 14 de marzo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se prepara para acoger la XIX Muestra de Teatro Qurtuba 2026, un evento patrocinado por el Ayuntamiento de la capital que se celebrará en el Teatro Avanti desde el viernes 6 de febrero hasta el día 14 de marzo. Este ciclo de representaciones reunirá a destacadas compañías, que a lo largo de seis semanas ofrecerán al público una variada programación llena de comedia, drama, música y temática social, con el objetivo de acercar al público cordobés a las creaciones más originales y diversas de grupos teatrales de la Federación.

Los detalles de la programación los han avanzado este martes en una rueda de prensa la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, junto al presidente de la Federación de Grupos de Teatro Aficionado, Rafael Dorado, y el gerente del Teatro Avanti, Francisco Santofimia.

De este modo, el Teatro Avanti será el escenario principal de esta cita cultural, que contará con obras tan variadas como 'Las verdades de Virginia Woolf' de La Costura Teatro, que sumerge en la última jornada de vida de esta escritora, o 'La Valentía', de La Tarima Alto Guadiato, una comedia que explora la vida de dos hermanas que se enfrentan a la problemática de vivir junto a una autopista.

Igualmente, se podrá disfrutar de divertidas comedias de enredos como 'La Herencia', montaje de Historias de Papel, y 'El cadáver del Sr. García', de la Trastienda Teatro, que ofrecen situaciones absurdas y cómicas en escenarios familiares. Loyola Teatro, que sigue apostando por el clásico, ofrecerá 'Don Gil de las Calzas Verdes' de Tirso de Molina, otra de las piezas emblemáticas de la muestra, en la que se mezcla el humor, los disfraces y los malentendidos.

Asimismo, 'La Corrala de los Álvarez Quintero' es un montaje multidisciplinar, que incluye música de guitarra y cante en directo. Esta propuesta de La nueva mirada busca conectar al público con las tradiciones andaluzas, mientras se exploran temas universales como el amor, los conflictos familiares y las costumbres de la época.

El musical también tiene su espacio en esta edición con la propuesta de Olimpo Teatro 'Oniris el musical', una historia que fusiona mitologías nórdicas y griegas, mientras que AventuArte nos transportará con 'Tres mujeres de copa' a la España de los años 20, relatando la historia de mujeres luchadoras por la igualdad en un contexto de dificultades sociales.

Con 'Poker de damas', montaje de Alteqoa Teatro escrita por Charo Flores, conoceremos la historia de tres mujeres de distintas generaciones que, tras ser abandonadas en el altar, emprenden un viaje lleno de humor, sorpresas y reivindicación de los derechos y libertades de la mujer.

Mientras, La Plaza lleva a las tablas 'Comunidad de Vecinos', una comedia desarrollada en un elegante barrio donde la portera, cansada de las faltas de respeto y las quejas de los vecinos, decide tomar cartas en el asunto a su manera.

Esta muestra también incluye adaptaciones de clásicos, como la obra de Chejov, con 'Petición de mano', de Eärendil que introduce un sinfín de situaciones disparatadas que hacen reír al público, o 'El sueño de una noche de verano' de Shakespeare, que será adaptado por Aracne Teatro de forma cómica a los locos años veinte, dando una nueva vida al clásico de la comedia romántica.

OFERTA VARIADA PARA TODOS

A lo largo de las semanas de la muestra, el público podrá disfrutar de una oferta variada, que no sólo destaca la calidad de la dramaturgia y las interpretaciones, sino que también pone en valor el trabajo de los grupos locales y provinciales que, con gran esfuerzo y dedicación, llevan a cabo estas producciones teatrales. Las representaciones, que abarcan tanto comedia como drama y musical, están pensadas para ofrecer algo para todos los gustos y para todas las edades.

La XIX Muestra de Teatro Aficionado de Córdoba se ha consolidado como un evento cultural imprescindible en el calendario anual de la ciudad, gracias al patrocinio del Ayuntamiento. Toda la programación está disponible en la página oficial 'https://www.fegtaco.com/xix-muestra-qurtuba-2026/' y en la página de Facebook de Teatro Amateur Cordoba.