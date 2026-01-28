El Teatro Cervantes, de Linares (Jaén), aumentó un 6,6% el número de espectadores en 2025 hasta los casi 44.700

Susana Ferrer presenta el balance del área de Cultura. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El Teatro Cervantes, de Linares (Jaén) registró 44.687 espectadores durante 2025, lo que supone 3.000 más que el año anterior y un aumento del 6,6 por ciento, y vio incrementada su actividad en un 26 por ciento.

Así lo ha indicado este miércoles la concejala de Cultura, Susana Ferrer, quien ha hecho balance de la gestión en este área durante el pasado ejercicio y ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento por "una cultura accesible, con una programación amplia y variada, y que sea palanca para el talento local".

La edil ha explicado que aumentaron las actividades culturales y la asistencia de público a los diferentes espacios escénicos, con especial mención al citado Teatro Cervantes. También ha valorado "la recuperación de hitos culturales", como el Concurso de Piano Marisa Montiel, mientras que se han reforzado otros, como el Concurso Nacional de Tarantas Ciudad de Linares, con la recuperación del pregón y la dotación de más contenido en los días previos a las dos finales.

Ha añadido que se han realizado iniciativas nuevas, como la Gala de los Premios de Cultura Ciudad de Linares; se ha apostado por el talento local vinculado al teatro a través de una nueva edición de las Jornadas Vicente del Moral, con 20 funciones en cartel.

Se ha detenido en la conmmoración del 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares con un marcado carácter cultural, patrimonial e institucional y una amplia programación de carácter académico por parte del Centro de Estudios Linarenses.

Ha sumado iniciativas de diferentes asociaciones, colectivos y entidades, y grandes eventos del Área de Cultura, como el concierto de la Orquesta Sinfónica de RTVE o el concierto 'Linares, bajo la luz del tiempo', que congregó a 300 músicos de diez formaciones.

"Nuestra acción prioritaria en el ámbito cultural ha tenido desde el primer momento un objetivo claro: garantizar una cultura accesible a la ciudadanía, ofrecer una programación variada y de calidad, y convertir la cultura en una verdadera palanca para el talento local", ha afirmado.

En este sentido, ha aludido a la apuesta por una cultura que llegue a distintos espacios de la ciudad, "sacando a los colectivos a la calle y desarrollando conciertos y actividades a pie de calle, como por ejemplo la Feria del Libro, que se ha vuelto a celebrar en el Paseo de Linarejos con una completa programación que fue todo un éxito".

TALENTO LOCAL

"En cuando al apoyo al talento local, los artistas, las agrupaciones musicales, los grupos y colectivos de Linares han tenido y tienen un protagonismo especial en la programación municipal. También las peñas flamencas y taurinas, con las que colaboramos abiertamente durante todo el año", ha comentado.

En este ámbito, "una de las apuestas más importantes y potentes" es con la Fundación Casa-Museo Andrés Segovia, con la que se firmó una encomienda de gestión para garantizar el desarrollo propiamente de sus fines".

"El balance de 2025 es positivo, con más cultura, más participación, más identidad local y más oportunidades para el talento local. Y, de cara a este 2026, seguiremos trabajando en proyectos importantes y estratégicos, como el Consejo Local de Cultura, que permitirá aún más una dinamización en la construcción de una política cultural más participativa y con visión de ciudad", ha dicho.

Por otra parte, la concejala ha resaltado la colaboración que se mantiene con diferentes asociaciones, colectivos y entidades para que hagan uso de los espacios escénicos y culturales de la ciudad para celebrar eventos con fines benéficos y de acción social, lo que supone también acercar la cultura a la sociedad, teniendo además muy en cuenta que los precios sean accesibles para la ciudadanía.

"Hemos conseguido optimizar los recursos y los espacios disponibles con el resultado de ampliar la oferta cultural y, además, captamos financiación externa para proyectos", ha asegurado Ferrer, quien ha defendido que "la cultura no es solo entretenimiento, es también identidad, desarrollo y futuro".