El Teatro Darymelia de Jaén acoge la I Jornada de Activación por el Empleo, centrada en la inteligencia artificial

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén ha celebrado este martes en el Teatro Darymelia la I Jornada de Activación por el Empleo, centrada en la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la búsqueda de un puesto de trabajo.

La actividad, que ha completado las 150 plazas ofertadas, forma parte del proyecto Atenea, enmarcado en la convocatoria del Programa Efeso del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García Millán, ha explicado, durante la inauguración, que se trata de la primera jornada de activación del proyecto Atenea, dotado con 4,5 millones y que el equipo de Imefe consiguió "con la segunda mejor nota de toda España" para "formar a la gente e insertarla en el mercado laboral".

El edil ha subrayado el éxito de convocatoria. "Podemos decir que el teatro está lleno de personas interesadas en la inserción laboral, con ponentes de primer nivel, durante toda la mañana, lo que demuestra el interés de la ciudadanía por aprender y encontrar nuevas oportunidades laborales", ha afirmado.

La jornada ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección y en el mercado de trabajo, ofreciendo a las personas asistentes herramientas prácticas para optimizar currículums, preparar entrevistas, identificar ofertas ajustadas a su perfil y reforzar sus competencias digitales.

El programa ha contado con ponentes especializados como Sergio Ibáñez Laborda, orientador laboral y divulgador en IA; Mariia Chizhikova, ingeniera de modelos de lenguaje en SIDN, o los gemelos de Mentwin. También ha incluido una mesa redonda coordinada por el director del Imefe, José María Mesbailer, con representantes del ámbito empresarial y académico, como FQ y Glosso y profesorado de la Universidad de Jaén.

García Millán ha querido agradecer expresamente "la enorme labor" del equipo técnico del Imefe con el proyecto Atenea y la organización de esta jornada: "Siempre es mucho más fácil alcanzar estos objetivos cuando se cuenta con un gran equipo humano detrás. El éxito de participación y la respuesta del público abren la puerta a futuras ediciones de estas Jornadas de Activación por el Empleo", ha declarado.