CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Góngora de Córdoba acoge esta semana 'Still? (Tientos de la ruina futura)' y 'Tránsito (Huyendo del ruido)', dos propuestas artísticas nacionales dirigidas por la bailarina y coreógrafa Raquel Madrid y la cantante y compositora Rosario La Tremendita, respectivamente.

Tal y como ha detallado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, con cinco intérpretes en escena y tres músicos sobre el escenario del teatro municipal, este jueves, 15 de enero, 'Still?', la premiada creación de 2Proposiciones Danza-Teatro, combinará danza, texto y música en directo en una experiencia escénica vibrante y profundamente humana.

Ambientada en el Pabellón del Futuro de la Expo '92, el espectáculo conecta especialmente con el público adulto, para quienes esta exposición internacional fue un símbolo generacional, pero también conquista a nuevas audiencias gracias a un lenguaje fresco, ágil y cercano.

El elenco está formado por Raquel Madrid, Sandra Ortega, Anna París, Arturo Parrilla y Cipri López. La música en directo corre a cargo de Bernardo Parrilla (vientos), Pablo Cabra (batería) y Juana Gaitán (guitarra). La iluminación es obra de Carmen Mori y la dramaturgia, de la autora onubense Ruth Rubio, recientemente galardonada con el Premio SGAE Jardiel Poncela 2025.

Por otro lado, este viernes, 16 de enero, llega a Córdoba el nuevo espectáculo de Rosario La Tremendita en estrecha colaboración con el maestro de la guitarra Dani de Morón. Como un capítulo previo a su próximo disco, la cantante y compositora emprende en 'Tránsito (Huyendo del ruido)' un viaje musical y emocional hacia los cantes tradicionales que han sido piedra angular del flamenco, rescatándolos del olvido y proyectándolos hacia un nuevo universo sonoro.

Desde la sobriedad y la emoción más desnuda, 'Tránsito' se convierte en un ritual de reencuentro con lo auténtico, con la memoria de los cantes y con un porvenir que sigue latiendo en su profundidad. Más que un concierto, es un acto de resistencia frente al ruido, un espacio donde el pasado y el futuro dialogan con emoción y profundidad, tal y como explica la artista.

El sábado 17 de enero concluye la agenda cultural de esta semana en el Instituto Municipal de Artes Escénicas con las localidades agotadas en el Gran Teatro para disfrutar de 'El hijo de la cómica', de Fernando Fernán Gómez e interpretada por José Sacristán.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.