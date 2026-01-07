El Teatro Góngora de Córdoba recibirá el 15 de enero 'Still? (Tientos de la ruina futura)'

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía 2Proposiciones Danza-Teatro, referente de la danza contemporánea y dirigida por la bailarina y coreógrafa Raquel Madrid, presenta por primera vez en Córdoba su última producción, 'Still? (Tientos de la ruina futura)', el 15 de enero, a las 20,00 horas, en el Teatro Góngora.

Según informa la compañía en una nota, reconocida con los Premios Zentradas 2025 a Mejor Espectáculo y Mejor Música Original, la pieza fusiona danza, palabra y música en directo para explorar la memoria colectiva, los ciclos vitales y la esperanza en tiempos de incertidumbre.

'Still?' forma parte de una gira nacional con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Gestora de Nuevos Proyectos Culturales SL. Tras su estreno en octubre de 2024 en el Teatro Central de Sevilla, la obra ha pasado por el Teatro Alameda de Sevilla, el Teatro Cánovas de Málaga (con dos funciones), el Auditorio del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera (Madrid) y el Gran Teatro de Huelva. Después de su cita en Córdoba, la gira concluirá el 17 de enero de 2026 en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid.

"Queríamos que esta pieza fuera una celebración, pero también un reto. Un diálogo entre lo que hemos sido y lo que aún nos queda por explorar", ha señalado Raquel Madrid, directora artística y coreógrafa.

Con cinco intérpretes en escena y tres músicos en directo, 'Still?' ofrece un viaje lleno de humor, poesía y una energía profundamente humana. Ambientada en el Pabellón del Futuro de la Expo '92, la historia parte de una ficticia orden de desalojo que abre una pregunta esencial: ¿Cómo resistir sin perder la alegría ni la esperanza?

El espectáculo conecta especialmente con el público adulto, para quienes la Expo '92 fue un símbolo generacional, pero también conquista a nuevas audiencias gracias a un lenguaje fresco, ágil y cercano. El elenco está formado por Raquel Madrid, Sandra Ortega, Anna París, Arturo Parrilla y Cipri López. La música en directo corre a cargo de Bernardo Parrilla (vientos), Pablo Cabra (batería) y Juana Gaitán (guitarra). La iluminación es obra de Carmen Mori y la dramaturgia, de la autora onubense Ruth Rubio, recientemente galardonada con el Premio SGAE Jardiel Poncela 2025.