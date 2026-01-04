El Teatro Infanta Leonor de Jaén acoge 'Un viaje sinfónico por el cine' ante un "público entregado"

La Hesperian Symphony Orchestra en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Infanta Leonor de Jaén ha acogido 'Un viaje sinfónico por el cine' ante un "público entregado" que disfrutó de la Hesperian Symphony Orchestra, bajo la experta dirección de Antonio Ariza, que ofreció un "despliegue sonoro magistral que recorrió las partituras más icónicas de la gran pantalla".

Tal y como ha informado el Consistorio local en una nota, desde la épica de Gladiator y Piratas del Caribe, hasta la vanguardia sonora de Interestelar y Dune, la orquesta "demostró una calidad técnica excepcional que puso en pie al auditorio jiennense".

Asimismo, la velada trascendió lo auditivo para convertirse en una "experiencia sensorial completa" a través de una "cuidada iluminación envolvente", diseñada específicamente para esta cita, que transformó el espacio en una "atmósfera mágica" donde clásicos como El Rey León o Star Wars "cobraron una nueva "dimensión. La "cuidada" puesta en escena logró que cada nota resonara con la misma intensidad visual que musical, envolviendo a los asistentes en un "ambiente cinematográfico único".

De esta forma, grandes y pequeños compartieron una "inmersión total" en la cultura sinfónica, demostrando que la música de cine es el "puente perfecto" para conectar generaciones. Así, familias y cinéfilos revivieron los momentos más emocionantes del séptimo arte en una noche donde la Hesperian Symphony Orchestra no solo interpretó bandas sonoras, sino que "evocó recuerdos y sueños, consolidando este concierto como uno de los momentos culturales más mágicos de la programación navideña en Jaén, diseñada por el Patronato municipal de Cultura".