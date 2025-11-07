Tejero Donaire exalta la devoción a Santa Catalina en Jaén el pregón en la Real Económica Amigos del País

Presentación del cartel anunciador de la romería 2025 y el XXXIV pregón de exaltación a cargo de Manuel Tejero Donaire. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Económica de Amigos del País ha acogido este jueves uno de los actos centrales de la festividad de Santa Catalina, organizado por la Real e Ilustre Cofradía de Santa Catalina, con la presentación del cartel anunciador de la romería 2025 y el XXXIV pregón de exaltación a cargo de Manuel Tejero Donaire.

Según ha informado el Consistorio de Jaén en una nota, al acto han asistido el alcalde, Julio Millán, y los concejales María Espejo, África Colomo y José María Cano, junto a una amplia representación del mundo cofrade y de la sociedad jiennense.

La cita se ha iniciado con la presentación del cartel, obra de Manuel Contreras Cantero, quien no pudo asistir por motivos laborales. La imagen muestra una instantánea de la Santa por el barrio de la Merced, en su nuevo recorrido hacia el Castillo, estrenado el pasado año.

Tras el descubrimiento del cartel, Manuel Tejero ha pronunciado un pregón cargado de emoción y recuerdos personales, en el que ha expresado su admiración por la patrona de Jaén, cuya festividad se celebra el 23 de noviembre. "Historia, fe, misterio y el nombre de una mujer que con el tiempo se convertiría en guía y símbolo para mí", ha declarado, recordando su infancia vinculada a esta devoción.

El acto ha concluido con la actuación del coro Jacaranda y la interpretación del himno a Santa Catalina de Alejandría, en un ambiente de profunda devoción y sentimiento cofrade.