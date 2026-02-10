Un teléfono gratuito facilitará la colaboración ciudadana en la limpieza y mantenimiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el centro en la imagen, ha participado en la presentación de la campaña '¡Piti-clean, Piti-clean!' - AYUNTAMIENTO

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la empresa FCC Medio Ambiente han presentado este martes una campaña de sensibilización ciudadana que, bajo el lema '¡Piti-clean, Piti-clean!', pretende dar a conocer entre los granadinos el nuevo número de teléfono gratuito 900 84 13 85 que servirá de herramienta directa para colaborar en el mantenimiento y limpieza de la capital, tramitar incidencias y gestionar con rapidez los avisos para el servicio de recogida de muebles y enseres.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta campaña, que se difundirá a partir de este martes a través de medios de comunicación y redes sociales, "busca fortalecer la atención al ciudadano, convirtiendo así a este teléfono gratuito en un 'agente más' del equipo de limpieza de la ciudad".

La línea telefónica será atendida en horario de 08,00 a 15,00 horas directamente por personal especializado de la empresa concesionaria y de 08,00 a 20,00 horas de forma 'on line' en la web 'www.cuidamosgranada.com' con el objetivo de "profesionalizar la atención" y "convertir la participación vecinal en el motor que impulse la eficiencia del servicio de limpieza, adaptando el servicio a la necesidades reales de los vecinos, los comerciantes y el sector hostelero".

Según los últimos datos recogidos por el Ayuntamiento, el servicio de atención ciudadana de la empresa de limpieza recibe mensualmente una media de 2.000 llamadas, de las que aproximadamente el 90 por ciento corresponde al servicio de recogida de muebles y enseres.

Con estos nuevos cauces de comunicación, el Ayuntamiento ha indicado en una nota de prensa que "da un paso más" para la eficiencia del servicio, permitiendo que "los ciudadanos también hagan suyo nuestro compromiso por cuidar Granada" y hagan uso del teléfono 900 84 13 85 ante cualquier incidencia de limpieza o presencia de muebles incontrolados y residuos voluminosos en la vía pública.

De hecho, la alcaldesa ha explicado que los servicios de recogida retiran el triple de muebles incontrolados respecto a los cuentan con notificación de aviso por parte de la ciudadanía. "Tenemos que trabajar por reducir estas cifras y conseguir que no haya residuos voluminosos tirados en la vía pública durante días. Por ello, además de insistir a todos los ciudadanos para que hagan uso de este teléfono y avisen previamente del depósito de cualquier mueble del que se quieren deshacer, queremos fomentar la colaboración activa de los vecinos y conseguir así la excelencia del servicio", ha apuntado la regidora.

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha adquirido, a través de la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente, siete nuevos vehículos que recorrerán durante la noche todos los barrios: cinco camiones recolectores de 16 toneladas y otros dos de pequeñas dimensiones, con 3,5 toneladas, para los barrios de calles estrechas, como algunas del centro y el Albaicín y el Realejo. Además, se ha previsto un refuerzo de dos vehículos para "atender las necesidades que haya de recogida de muebles en horario de mañana".

La campaña, diseñada con una imagen llamativa y recursos sonoros, pretende por un lado que el ciudadano recuerde el 900 84 13 85 fácilmente, posibilitando así canalizar con agilidad cualquier aviso sobre el estado de las calles y plazas y facilitando cualquier información relacionada con los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Aunque el teléfono gratuito sigue siendo el método más empleado para la solicitud de los avisos de recogida, el servicio también se puede solicitar a través del formulario que aparece en la página 'www.cuidamosgranada.com' o en la app Granada Mejora. Una vez notificado el servicio a través de alguno de estos cauces, la empresa atiende en menos de 24 horas los avisos.

Para ello, el ciudadano deberá depositar sus muebles o enseres (hasta un máximo de cinco por aviso) el mismo día que lo solicite --de lunes a sábado--, junto a su contenedor más próximo en un horario entre las 20,00 y las 23,00 horas para que los servicios de limpieza puedan recogerlos en esa misma jornada.