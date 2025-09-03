Tellado acusa a Montero de "romper la caja común" y afea que Sánchez "paga al independentismo para seguir en el poder"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, en el acto de inicio del curso político del PP de Granada junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez. - PP GRANADA

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que "la gran escudera de Sánchez", en referencia a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha aprobado que la deuda de la Generalitat la paguemos entre todos los españoles" y ha advertido de que su gestión "va a provocar la ruptura de la caja común de los impuestos por exigencia del ex diputado al Parlamento Europeo Oriol Junqueras". Asimismo, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue pagando al independentismo para mantenerse en el poder".

Durante su intervención en el acto de inicio del curso político del PP de Granada, celebrado en Huétor Tájar junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y el presidente provincial del partido, Francis Rodríguez, Tellado ha insistido en que la condonación de la deuda a Cataluña "exonera de las consecuencias de su mala gestión a quienes lo han hecho mal y penaliza a quienes lo han hecho bien".

Además, ha advertido de que Montero "lleva tres años sin cumplir con su obligación de presentar los presupuestos generales del Estado", y ha denunciado que controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), "a través de la cual se rescató a Air Europa y enchufaron a las sobrinas del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos".

Tellado también ha criticado la actitud del presidente del Gobierno en relación con el poder judicial, señalando que "es lamentable ver al jefe del Ejecutivo cuestionar la labor, la independencia y la profesionalidad del Poder Judicial".

En este contexto, el secretario general del PP ha advertido que "la intención de Sánchez es mantenerse en el poder cueste lo que cueste, gobernando sin presupuestos, sin el respaldo del poder legislativo y sin el apoyo de las Cortes". A juicio de Tellado, esta situación "dinamita los cimientos de cualquier democracia moderna".

Asimismo, ha calificado como "imagen patética" la escena del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, "peregrinando a Bruselas para rogarle al líder de Junts, Carles Puigdemont, que sostenga a Sánchez un tiempo más".

En esa línea, ha asegurado que el nuevo curso político arranca con "nuevas humillaciones ante el nacionalismo", y ha enumerado los frentes judiciales que, según ha dicho, acechan al Ejecutivo: "viejos temores por las noticias que puedan llegar de los juzgados, con Cerdán en prisión, la esposa del presidente citada a declarar por un nuevo presunto delito, el 'hermanísimo' y el fiscal general camino del banquillo, y todos conteniendo la respiración a la espera del próximo informe de la UCO".

Tellado ha vaticinado que "los andaluces votarán de nuevo en el PP de Juanma Moreno porque desean continuar por el camino de la buena gestión, la decencia, el crecimiento y un gobierno para todos". En este sentido, ha subrayado que "los andaluces están comprobando que, sin el yugo del socialismo, todo es posible".

Por último, ha destacado que, frente a la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez, "los ejecutivos del PP han sabido coordinarse para sofocar los incendios", y ha puesto en valor la gestión del Gobierno andaluz, que, según ha dicho, "ha ofrecido recursos a otras comunidades cuando ha sido necesario, sin esperar a que nadie lo solicitara".