El temporal en Andalucía provoca "fuertes caídas de ventas" en el comercio de cercanía

Archivo - Imagen de archivo de un puesto de frutas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Comercio Andalucía ha valorado la incidencia que el reciente episodio de lluvias intensas y temporales ha tenido en el conjunto del sector comercial andaluz, especialmente en el comercio de cercanía, que ha visto "seriamente condicionada su actividad durante varios días consecutivos".

Las persistentes precipitaciones, los avisos meteorológicos y los problemas de movilidad derivados de cortes de calles, carreteras y accesos a zonas urbanas han provocado una reducción muy significativa de la afluencia de clientes, así como dificultades logísticas en el suministro de mercancías y en los repartos, afectando de forma directa a la facturación diaria de miles de pequeños establecimientos, según ha señalado la confederación en una nota de prensa.

Según los datos recabados por la Confederación a través de asociaciones y empresarios del sector, la caída de las ventas durante los días de lluvias se ha situado, de forma generalizada, entre el 20% y el 30%, mientras que en las jornadas con activación de alertas meteorológicas la pérdida de actividad ha llegado a superar el 70% en numerosos establecimientos.

Desde la Confederación se ha subrayado que, aunque en muchos casos los daños materiales han sido limitados, el impacto económico es "especialmente grave para el pequeño comercio, que depende en gran medida del consumo diario y de la normalidad en la movilidad urbana".

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la "especial vulnerabilidad" de los comercios ubicados en zonas bajas y entornos próximos a cauces de ríos, donde se han producido episodios puntuales de acumulación de agua, filtraciones y dificultades de acceso tanto para trabajadores como para clientes.

La Confederación Comercio Andalucía ha destacado, además, el esfuerzo realizado por los comerciantes para mantener abiertos sus establecimientos siempre que las condiciones de seguridad lo han permitido, priorizando en todo momento la protección de empleados y consumidores.

En este contexto, la organización ha solicitado a la Junta de Andalucía que, una vez finalizada la fase más crítica del episodio meteorológico, se evalúen con agilidad los efectos reales del temporal sobre la actividad comercial y se articulen, en su caso, medidas de apoyo específicas para el comercio de cercanía, especialmente en aquellos municipios y zonas urbanas donde la actividad se ha visto más afectada.