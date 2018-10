El temporal provoca la caída de un árbol en Granada capital y dificultades en el tráfico en la provincia

Publicado 30/10/2018 18:38:37 CET

GRANADA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha provocado la caída de un árbol en la calle Melchor Almagro de Granada capital, lo que ha obligado a la Policía Local a la regulación del tráfico en la zona, y mantiene restricciones en tramos de las carreteras A-395, pasado el acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada, y A-337, en el Puerto de la Ragua, por nieve.

La Policía Local de Granada ha informado en su perfil oficial de la red social Twitter de que el desprendimiento de un árbol en la céntrica calle Melchor Almagro ha sido provocado por "las rachas de viento", sin heridos, y que los agentes han procedido a regular el tráfico hasta su retirada, para lo que han acordonado la zona. Ha pedido precaución a peatones y conductores ante el temporal.

Por su parte, el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado a Europa Press de que se ha producido la caída parcial de parte de una pared de una vivienda de la Cuesta de San Gregorio, en el barrio del Albaicín de la capital.

A las 13,10 horas, un particular dio aviso de esta caída, del que se dio traslado a Bomberos, servicios sanitarios y Policía Local, que informó al 112 de que había habido un herido leve, que no fue necesario trasladar a ningún centro sanitario, y que no había más peligros de desprendimientos. El particular señaló que el desprendimiento se había producido por el viento.

En la provincia, ha informado también el 112, ha habido algunas pequeñas incidencias en la carretera A-4132, donde, en el kilómetro 17, en término municipal de La Tahá, ha habido un desprendimiento de piedras, que han sido retiradas por los servicios de mantenimiento de la vía. En Órgiva, también en la Alpujarra, en la A-346 una piedra obstaculizaba un carril de la vía, y fue retirada por los técnicos, sin que consten heridos.

DIFICULTADES EN EL TRÁFICO

Asimismo, la Dirección General de Tráfico ha informado en su web de que permanece cortado al tráfico, en el término municipal de Monachil, el tramo comprendido entre los kilómetros 36 y 38 de la A-395, en ambos sentidos. Hacen falta cadenas o neumáticos de invierno para circular desde el punto kilométrico 32, un tramo en el que está prohibido el paso a autobuses, camiones y vehículos articulados. Se puede acceder con normalidad a la estación de esquí de Sierra Nevada y a la urbanización de Pradollano.

En la A-337, desde el kilómetro 15 al 25, en el Puerto de la Ragua, la DGT advierte de "condiciones difíciles" de circulación, y está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados, por la nieve acumulada en la vía.