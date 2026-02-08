Sánchez visita este lunes las zonas afectadas por las borrascas en las provincias andaluzas de Granada y Jaén

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1i),asiste a una reunión en el puesto de mando avanzado situado en la localidad gaditana de San Roque (Cádiz) - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes 9 de febrero a Andalucía para visitar las zonas afectadas por las borrascas en las provincias de Granada y Jaén.

La visita comenzará a las 13.15 horas en Huétor Tájar, municipio granadino afectado por el desbordamiento del río Genil. Por la tarde, a las 16.40 horas, se desplazará hasta Villanueva de la Reina (Jaén), localidad afectada por la inundación del río Guadalquivir.

El jefe del Ejecutivo estará acompañado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Sánchez ya visitó el pasado viernes las zonas más afectadas por la borrasca 'Leonardo' en la provincia de Cádiz y el puesto de mando avanzado situado en la localidad de San Roque, desde donde pidió "calma" y "paciencia" a los ciudadanos afectados y "confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia.

MILES DE DESALOJOS Y CASI 11.000 INCIDENCIAS

La borrasca 'Leonardo' ha provocado en la última semana el desalojo de miles de personas en Andalucía, ha dejado pueblos incomunicados, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados. El pueblo de Grazalema (Cádiz) ha tenido que ser desalojado por completo por riesgo de derrumbe.

Por el momento, Andalucía sigue en situación operativa 2 por las sucesivas borrascas, que han dejado desde el 27 de enero más de 10.925 incidencias. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en la comunidad un total de 500 efectivos y 200 medios que están actuando en las provincias de Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz.

Según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en la región andaluza hay un total de 188 carreteras afectadas por el evento meteorológico, siendo cien vías por inundación, 47 por desprendimientos y 32 por daños en el firme.