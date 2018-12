Teodoro García Egea: "Sospecho que la gira internacional de Sánchez está organizada por Díaz para que no pise Andalucía"

Publicado 28/11/2018 15:21:08 CET

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha expresado irónicamente sus sospechas de que la gira internacional que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por países como Cuba o Marruecos ha sido organizada por su homóloga en la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que éste "no pise Andalucía" en la campaña a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de su visita a la empresa Óptima, con sede en Torre Sevilla, García Egea ha sostenido que esta teórica maniobra buscaría que los andaluces "no recuerden que Pedro Sánchez y Susana Díaz son lo mismo y forman parte del mismo proyecto ruinoso".

El actual presidente, incide, "es el que negoció los presupuestos en la cárcel de Lledoners y no en el Parlamento. Las inversiones en infraestructuras o para la Cartuja no las negocia con los representantes legítimos de los sevillanos ni con el alcalde, que debe estar escondido, sino con Torra, Puigdemont y Junqueras".

"Ahora los andaluces --prosigue-- tienen una ocasión de oro para decir que no lo quieren y a Susana Díaz que lo que ha estado durante cuarenta años no les sirve". Y es que, a su juicio, Andalucía "no tiene por qué resignarse a este proyecto fallido". El popular pone el metro, "promesa incumplida de hace muchos años", como ejemplo de lo que supone "resignarse al partido con un mismo proyecto que lo único que trae es noticias negativas".

García Egea, que ha alabado la figura del cabeza de lista por Sevilla del PP, Juan Ignacio Zoido --"alguien que ha demostrado que Andalucía se puede gobernar, que ha sido un gran alcalde y ha representado a todos los españoles desde un ministerio tan importante como Interior"--, también ha loado a los sevillanos y empresarios "que logran llevar el nombre de Andalucía y Sevilla por todo el mundo". "Nos queremos parecer a ellos, que vuelven para crear empleo y riqueza, y por eso agradecemos a Zoido cómo ha peleado y que ahora haya decidido volver en un momento muy importante", ha dicho.

Sevilla y la comunidad, sostiene el secretario general del PP, no deben conocerse porque "personas sin escrúpulos se hayan gastado 15.000 euros en prostíbulos, o por ser cuna de promesas incumplidas de la mano de Susana Díaz, sino por sus excelentes tradiciones y empresarios; debe ser conocida por su exquisita situación geográfica que la hacen punto neurálgico para la instalación de empresas, no porque han huido 2.000 empresas en los últimos tiempos".

"No puede ser que se la maltrate de forma sistemática por parte de socialistas y Podemos, que viene a decir defender a los trabajadores pero que vienen a repartir más miseria a esta tierra", ha manifestado.

Como propuestas, el PP aboga por la bajada de impuestos, la creación de una ventanilla única para la creación de empresas al objeto de que "nadie tenga que perder una semana de trabajo", el desarrollo futuro del polo aeronáutico o la prórroga durante dos años más de la tarifa plana de 50 euros para autónomos, pues mientras a nivel nacional sube la cuota, los populares creen que "un autónomo que empieza de cero no tiene por qué estar pagando a la administración, sino dedicarse a conseguir clientes y empleo para otros, y que su empresa despegue".

POLÍTICAS "DE VERDAD" PARA EL APOYO A EMPRESAS

De su lado, Zoido ha alabado la "innovación" y el "talento" de la empresa Óptima, que es lo que el PP "quiere desarrollar y apoyar". "Debe haber para ello políticas de verdad, como en otras comunidades autónomas con Gobierno del PP", dice.

El cabeza de lista de los populares por Sevilla ha recordado que como consecuencia de la pérdida de 2.000 empresas en los dos últimos años "muchos sevillanos han ido al desempleo y hay jóvenes que no han podido encontrar su primer trabajo", al tiempo que recalca la "angustia" de "los que tienen entre 45 y 55 años, han caído en el paro y no ven la luz al final del túnel". A ello se suma "algo determinante", como es la mayor presión fiscal de Andalucía, "una losa que impide establecer nuevas empresas y que a las que hay les cueste salir".

Por ello, pide el voto para su partido exponiendo que el mismo "va a poner fin a unos años de políticas del PSOE que no han permitido superar ni converger con otras comunidades".