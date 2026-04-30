La tercera semana de huelga médica en Andalucía en 2026 cierra con un apoyo superior al 24%

Manifestación de médicos en Málaga en el tercer día de huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno central. A 29 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera semana de huelga médica en Andalucía en este 2026 contra el Estatuto Marco que impulsa el Gobierno de España ha cerrado este jueves con un apoyo superior al 24% --en el turno de mañana--, el seguimiento más alto desde el pasado lunes, cuando el respaldo fue de un 19,31%. El martes fue del 19,94% y el miércoles del 21,84%. Por provincias, Almería ha registrado un seguimiento del 32,05%; Cádiz, 24,23%; Córdoba, 19,39%; Granada, 23%; Huelva, 31,31%; Jaén, 11,82%; Málaga, 27,04% y Sevilla, 27,11%.

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha recalcado que la huelga médica es "contra el Gobierno de Pedro Sánchez" al que ha urgido a "ponerle freno" porque está afectando a las listas de espera. En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha acusado al Ejecutivo central de ser "incapaz de dialogar".

"Estamos preocupados. Hay que ponerle freno porque está afectando a las listas de espera", ha remarcado. "Esperamos --ha continuado la portavoz-- que de forma urgente le den solución a este problema, porque son miles de ciudadanos los que han dejado de ser atendidos, han tenido que anular sus consultas, sus operaciones, precisamente por esa huelga que no son capaces de solucionar desde el Gobierno de España, pero que la estamos sufriendo en Andalucía".

"El Gobierno de Andalucía lo que ha hecho ha sido aprobar una carrera profesional, por ejemplo, después de muchos años de reivindicación histórica, subir un 60% del presupuesto... No voy a entrar en todo lo que hemos hecho porque no puedo. Pero esta es una huelga que, como todo el mundo salve, es contra el Gobierno de España, no es contra las autonomías", ha concluido.