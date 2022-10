Teresa Rodríguez cree que el andalucismo solo puede ser "de izquierda" y no limitarse a "herramienta para cazar votos"

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido este miércoles que "el andalucismo solo tiene sentido si es de izquierdas", y ha criticado además que haya partidos que quieran utilizarlo únicamente como "herramienta electoral para cazar votos" y ganar elecciones.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez se ha pronunciado así en respuesta a preguntas de los periodistas al hilo del acto que han compartido este miércoles en la Casa museo de Blas Infante, en Coria del Río (Sevilla), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el exalcalde de Sevilla y fundador del Partido Andalucista (PA) Alejandro Rojas Marcos con motivo de la presentación del libro 'Por un poder andaluz', sobre la historia del Partido Andalucista, escrito por José Luis de Villar, exconcejal del PA en el Ayuntamiento de Sevilla.

Teresa Rodríguez ha comentado sobre este acto que "Rojas Marcos puede invitar a quien quiera a las presentaciones de sus libros", y que ella no aspira a que dicho fundador del PA la "invite a una mesa para presentar un libro suyo sobre andalucismo".

"Lo que tendré que hacer es leérmelo y seguir aprendiendo de aquella experiencia, de lo positivo y de los errores cometidos para intentar no repetirlos", ha añadido Teresa Rodríguez, que al hilo ha apuntado que, desde su punto de vista, "uno de los errores de cierto andalucismo, no digo que sea el de Rojas Marcos, ha sido el de que en algún momento no se supo muy bien si el andalucismo era de izquierdas o de derechas", y al respecto se ha declarado "convencida de que el andalucismo solo tiene sentido si es de izquierdas".

Por eso "no entiendo bien que Juanma Moreno pueda definirse como andalucista", ha abundado la portavoz de Adelante, que ha agregado que "respeta" esa posición del presidente de la Junta y del PP-A, pero que a ella le gusta "polemizar" con él en ese sentido.

"Si fuéramos Lombardía o Baviera", es decir, "una región rica, tendría sentido ser regionalista de derechas" en Andalucía, "porque las políticas de derechas en general lo que hacen es tratar de conservar las mismas relaciones sociales que se producen en el presente, y Andalucía necesita mucho cambio, transformación, y darse la vuelta como un calcetín y poder garantizar el futuro de las siguientes generaciones", ha razonado Teresa Rodríguez.

Al hilo, ha subrayado que, "hoy por hoy", en Andalucía "tenemos más tasa de desempleo, aportamos menos a la renta del país, y tenemos menos riqueza que el resto de España y Europa", de forma que "la brecha entre Andalucía y el resto del Estado y Europa se abre", y "eso habla de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, una transformación profunda de nuestra tierra", algo que, según ha continuado Teresa Rodríguez, "requiere mucha inversión pública, justicia social, recursos públicos e intervención del Estado en la economía para democratizar la economía, que sea más útil y humana", algo que "es lo contrario de las políticas de derechas", según ha aseverado.

Ha añadido que "decir que somos estupendos, que tenemos un clima maravilloso, que nuestra gente es la mejor, no da de comer". "Eso no importa, lo que importa es el andalucismo no solo político, sino económico también", ha enfatizado Teresa Rodríguez, que ha defendido en esa línea que hay que tener "poder político suficiente para demandar justicia para Andalucía para salir de la posición perdedora en la que nos encontramos", y "un andalucismo económico, que es un desarrollo endógeno suficiente, una apuesta por nuestros tejidos productivos para protegerlos del extractivismo", que es "el hecho económico que hace que no podamos quitarnos el pie de encima" y "avanzar hacia posiciones de más soberanía en todos los sentidos, política, económica, alimentaria, energética", ha argumentado.

Teresa Rodríguez ha añadido que en Andalucía "tenemos la autonomía, que es como el vehículo, pero no tenemos gasolina que echarle, por lo que tenemos el coche aparcado porque no tenemos desarrollo económico suficiente para que la autonomía se concrete en cosas de comer".

Al respecto, ha advertido de que "el andalucismo, si no sirve para comer, es una herramienta electoral para cazar votos en el nicho más grande, que es el andaluz", y "el andalucismo, si no es para hacer políticas económicas distintas, sirve solamente para que los partidos con sede en Madrid puedan ganar las siguientes elecciones, y en esa clave están PP y PSOE desde hace mucho tiempo", según ha concluido Teresa Rodríguez.