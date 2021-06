Teresa Rodríguez, elegida portavoz de Adelante con 97% del apoyo en la asamblea de refundación

GRANADA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica y líder de Anticapitalistas Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sido elegida este sábado portavoz de Adelante Andalucía con un apoyo del 97 por ciento en la Asamblea Constituyente de la confluencia celebrada este sábado en Granada, donde se ha mostrado partidaria de avanzar "con la certeza de que no vendrán más traiciones" ni "rupturas". "Sin tener que rogar nunca más a nadie que nos dejen ser, somos y ya está", ha enfatizado.

Durante el acto de clausura, Teresa Rodríguez ha incidido en que, "después de todas las luchas y los palos recibidos" la confluencia debe "abrazar sus raíces pero abriendo las alas". "Sintiéndonos libres, ligeros de equipaje, sin la pesada mochila de un centralismo que no nos comprendió nunca", ha recalcado desde la Chumbera, en el emblemático barrio del Sacromonte.

Así, se ha mostrado convencida de que "a partir de este día nadie podrá negar que somos" después de que "organizaciones sindicales, políticas y sociales" lo hayan reconocido, ha dicho. "Dejemos de temerles, nadie va a cuestionarnos si el cuestionamiento no lo llevamos dentro de nuestros corazones, somos y ya está", ha abundado durante la clausura de la Asamblea Constituyente, en una jornada en la que también ha sido elegida la nueva dirección formada por representantes de las cuatro organizaciones que componen Adelante y también de independientes que han jugado un papel importante.

"No estamos de paso, no somos nuevos", ha advertido Teresa Rodríguez, quien ha avanzado que trabajarán para "combatir el desempleo y la precariedad", así como para "poner encima de la mesa que el modelo de sol, playa y ladrillo ya ha fracasado antes" y "no puede ser la solución a la nueva crisis", en tanto que supone, según ha dicho, un "modelo depredador del entorno natural y privador de derechos como el trabajo digno y los alquileres asequibles".

Ha llamado así a "luchar" para recuperar la gestión pública y social de los bienes comunes, proteger a los sectores productivos de las multinacionales y los especuladores y desarrollar una economía social y solidaria en Andalucía con un modelo de desarrollo donde "en el centro esté la protección de las personas". "El cambio empieza ahora (...) adelante es nuestro adverbio, adelante con la certeza de que no vendrán mas traiciones" ni "más rupturas", ha agregado.

Entre los integrantes en la nueva dirección se encuentran la senadora por Andalucía, dirigente de Primavera Andaluza y exsecretaria general del extinto Partido Andalucista (PA), Pilar González, y los diputados autonómicos Ángela Aguilera Clavijo, Vanessa García Causacau, José Ignacio García Sánchez, Nacho Molina Arroyo y Ana Villaverde Valenciano, entre otros.

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha sido el encargado de conducir a lo largo de esta jornada el acto de "refundación" de la confluencia Adelante Andalucía de la mano de Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, Defender Andalucía y Anticapitalistas, después de que la misma arrancase en 2018 principalmente con las dos primeras formaciones junto a Podemos e IU, partidos estos últimos ajenos a este proceso de reconstrucción de la marca.