Teresa Rodríguez rechaza acabar con el tope salarial y de mandatos porque la política debe ser "temporal y altruista"

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha mostrado este martes "en absoluto" en desacuerdo con la posibilidad de acabar con la limitación salarial y de mandatos en el partido 'morado', porque concibe la política como "una dedicación temporal que un ciudadano hace de forma altruista hacia su comunidad" y "no para enriquecerse".

Así lo ha expuesto la también presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, y al hilo de la propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de acabar con la limitación salarial para sus cargos públicos, establecida desde el nacimiento de la formación en 2014 en una cantidad máxima equivalente de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI), además de complementos por personas a cargo.

Iglesias también ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta, según consta en la propuesta de Código Ético que ha presentado el equipo 'Un Podemos Contigo' que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno para la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos que culminará el 21 de marzo, en la que el líder 'morado' sacará adelante sin problemas sus iniciativas, ante la falta de competencia.

Preguntada por si está de acuerdo con acabar con la limitación de mandatos y el tope salarial en Podemos, Teresa Rodríguez ha respondido que no está "de acuerdo en absoluto", porque "es una seña de identidad de la nueva política que no hay que perder nunca el hecho de plantear que la política no es una profesión", sino "una dedicación temporal que un ciudadano hace de forma altruista hacia su comunidad".

Es una actividad "que no se hace para enriquecerse --"tampoco para empobrecerse", ha apostillado--, pero cuyo resultado "no es un enriquecimiento personal, sino una dedicación temporal de representación con sus conciudadanos", ha abundado Teresa Rodríguez.

En todo caso, la todavía líder de Podemos Andalucía --cargo que dejará tras la Asamblea Ciudadana andaluza que el partido celebrará en mayo-- ha precisado que, en relación a los salarios, lo que ha planteado la dirección estatal de Podemos es "buscar un nuevo criterio" al haber subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros, y "no es que se hayan eliminado totalmente los límites salariales".

Ha explicado que, en Adelante Andalucía, han optado por "recalcular" y plantear que, "en vez de tres SMI", la limitación salarial de sus cargos sea el equivalente a 2,5 salarios mínimos, "y así nos mantenemos dentro de unos límites".

Por otra parte, además, "un grupo de compañeros tenemos el criterio de seguir cobrando el mismo sueldo que cobrábamos antes de ejercer la representación pública" en política, de forma que, según ha explicado poniendo su propio caso como ejemplo, si ahora le correspondería cobrar "en torno a 1.900 euros" por su actividad como profesora, ese dinero es "lo que me llevo a casa" y el resto de su sueldo que cobra en política "lo dono".

"DESCONFIANZA" HACIA EL PSOE

Por lo demás, Teresa Rodríguez ha reiterado su postura contraria a entrar a gobernar con el PSOE, un criterio que se sitúa en la base de su decisión de no optar a seguir liderando Podemos Andalucía y centrarse en el impulso de un "sujeto propio" político andaluz en torno al proyecto ya existente de Adelante Andalucía, la marca con la que el partido 'morado' concurrió a las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 junto con IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

Rodríguez ha incidido en que "sabemos que el PSOE dice una cosa en la oposición y hace otra cuando gobierna", de forma que, por ejemplo, "dice que hay que derogar las reformas laborales" en la oposición "y luego cuando gobierna pone encima de la mesa otras reformas antisociales".

"Como tengo memoria y profeso esa desconfianza hacia el PSOE, entiendo que gobernar con el PSOE entraña muchos riesgos" y, aunque sea "una estrategia legítima, a largo plazo corremos el riesgo de asumir las contradicciones del PSOE", según ha insistido Rodríguez, que, no obstante, ha apostillado que "ojalá nos equivoquemos" con esa desconfianza.