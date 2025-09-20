'The Walking Dead', 'Berlín' o 'Golpes', entre los 1.400 rodajes en Andalucía que suman más de 100 millones de euros

Archivo - Miembros del equipo de rodaje de la serie 'Berlín' en el puente de Triana, durante la grabación de su segunda temporada. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Golpes', '9 Lunes' y 'Coraje', junto con las series 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'Young Sherlock', 'Berlín', 'Entre Tierras' y 'Fallen', son algunos de los proyectos audiovisuales que se han rodado este año en Andalucía. En los últimos años, esta comunidad ha acogido alrededor de 1.400 rodajes, lo que ha generado un impacto económico --directo e indirecto-- de 100 millones de euros y más de 20.000 empleos, según los últimos datos presentados en 2023 por Andalucía Film Commission.

Así lo ha explicado la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, en una entrevista concedida a Europa Press, quien ha destacado que, a nivel nacional, gracias a los incentivos fiscales ofrecidos por las administraciones públicas, cada euro invertido en el sector audiovisual genera un retorno de nueve euros en la economía. "Así que sí, es un sector, una industria, rentable para el territorio", ha afirmado.

En concreto, la película 'Golpes', dirigida por Rafa Cobos, se ha rodado en Sevilla, al igual que '9 Lunas', bajo la dirección de Patricia Ortega, que también ha tenido como escenario principal la capital hispalense. Por su parte, la película 'Coraje', dirigida por José Manuel Rebollo y producida por Paracon Producciones, se ha grabado íntegramente en Cádiz capital, y tiene previsto su estreno el próximo 17 de octubre.

En cuanto a las series, 'The Walking Dead: Daryl Dixon', producción de AMC con servicio de producción a cargo de la empresa malagueña Ánima Stillking, ha sido rodada durante diez meses en España. En Andalucía, las grabaciones se han realizado en enclaves emblemáticos como los Reales Alcázares y la Casa de Pilatos, en Sevilla, así como en el mirador de San Nicolás y la Alhambra, en Granada.

El equipo de producción de la serie ha sido mayoritariamente español: un 98% del personal técnico ha sido nacional, con 322 profesionales trabajando de forma permanente. Además, el 93% de los 70 actores y el 98% de los 123 especialistas de acción también han sido españoles. Asimismo, la serie ha contado con 2.491 extras locales y ha trabajado con un total de 2.694 proveedores españoles.

Por otro lado, la serie 'Young Sherlock', dirigida por Guy Ritchie para Amazon Prime Video, ha sido rodada en diversas localizaciones de Andalucía, incluyendo Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sevilla y Nerva (Huelva). Solo en la capital gaditana, la Cádiz Film Office estima un impacto económico de dos millones de euros.

Asimismo, la segunda temporada de la serie 'Berlín' ha sido grabada en localizaciones de Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras que parte del rodaje de la segunda temporada de 'Entre Tierras' se ha llevado a realizado en el Cabo de Gata, en Almería. Por su parte, la serie sueca 'Fallen' ha rodado su segunda temporada en distintos puntos de la provincia de Málaga, como Alhaurín de la Torre o Fuengirola.

PRÓXIMOS ESTRENOS RODADOS EN ANDALUCÍA

Todas estas producciones se suman a las ya rodadas a lo largo de 2024, muchas de las cuales aún están pendientes de estreno. Entre ellas, destacan 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, filmada en la provincia de Huelva y con estreno previsto para el próximo 31 de octubre de 2025, y la serie 'El refugio atómico', de Vancouver Media, rodada en las provincias de Granada y Cádiz, cuyo estreno está previsto para finales de 2025.

Entre las películas ya estrenadas, se encuentran 'Tierra de Nadie', rodada en Cádiz con Luis Zahera, Jesús Carroza y Karra Elejalde, que llegó a los cines en marzo; 'Pídeme lo que quieras', filmada en Jerez (Cádiz) y basada en la novela de Megan Maxwell, estrenada en noviembre de 2024; y 'Vírgenes', dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo y filmada en la provincia de Málaga, que se estrenó el 20 de junio.

También se ha estrenado recientemente 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, el pasado 12 de septiembre, con algunas escenas rodadas en Sevilla. Otras producciones destacadas de 2024 incluyen 'Mango', una serie danesa para Netflix grabada en la Axarquía malagueña; 'Tras el verano', dirigida por Yolanda Centeno, rodada en Sevilla y estrenada en marzo; y 'Fin de fiesta', producida por La Claqueta, que se estrenó en enero de 2025 tras ser rodada en la provincia de Huelva.

En cuanto a las series, 'Cuando nadie nos ve', producida por Zeta Studios para HBO Max y protagonizada por Maribel Verdú, fue rodada en Morón de la Frontera (Sevilla) y se estrenó el pasado 7 de marzo. También se estrenó en enero la segunda temporada de 'El juego del alma', secuela de 'La chica de nieve' de Netflix, rodada en la ciudad de Málaga.

Por su parte, 'Ella, maldita alma', una producción de Plano a Plano para Telecinco, se rodó en distintas localizaciones de la provincia de Cádiz. La serie francesa 'Lucky Luke' eligió como escenario el desierto de Tabernas, en Almería, mientras que 'The Girlfriend', producción de Prime Video USA dirigida por Robin Wright, se grabó en Málaga, Marbella y Ronda. Finalmente, la serie francesa 'Zorro,' protagonizada por Jean Dujardin, también ha sido rodada en la provincia de Almería.

LA FORTALEZA DE ANDALUCÍA: SUS LOCALIZACIONES Y PROFESIONALES

En este contexto, Querol ha destacado que las grandes fortalezas de Andalucía en el ámbito cinematográfico son sus localizaciones, los profesionales del cine de esta tierra y el apoyo de las instituciones. "La comunidad ofrece una gran diversidad de escenarios, con la posibilidad de encontrar espacios singulares tanto en entornos naturales --como el mayor desierto de Europa, en Almería-- como en enclaves monumentales de gran valor patrimonial, como la Alcazaba de Málaga, entre muchos otros". No obstante, ha explicado que los enclaves más aclamados son Sevilla y Málaga, así como el desierto de Almería.

Asimismo, ha destacado que, tras la pandemia, se produjo un auténtico "boom" en la producción audiovisual, motivado por la creciente demanda de nuevos contenidos. "Durante el confinamiento, la cultura y el entretenimiento no salvó. Llegamos a consumir prácticamente todas las series disponibles, lo que provocó que las producciones se dispararan", ha explicado.

Sin embargo, ha matizado que actualmente la tendencia se ha estabilizado: "No diría que se ha frenado, pero sí que existe una cierta contención. Aun así, se mantiene una media de entre 1.300 y 1.400 rodajes al año, incluyendo cine, programas de televisión, videoclips musicales, entre otros formatos". Además, ha explicado que la mayor parte de los proyectos rodados en esta tierra son internacionales y sobre todo formatos televisivos y series documentales.

ANDALUCÍA DESTINO DE CINE

En este contexto, la directora de la entidad ha informado de la existencia del portal Andalucía Destino de Cine, que propone rutas por toda la comunidad para visitar los lugares donde se han rodado diversas producciones audiovisuales. Esta herramienta se ha reforzado este año con la aplicación Set Jetters, que permite al viajero conocer las localizaciones cercanas utilizadas en rodajes.

Asimismo, ha afirmado que "los proyectos audiovisuales son una herramienta maravillosa para la promoción del territorio". Además, ha añadido que "este tipo de turismo es muy interesante y respetuoso con el entorno, porque suele atraer a viajeros curiosos, implicados y con ganas de conocer el lugar".

Por último, Querol ha señalado que, desde Andalucía Film Commission, no solo muestran las localizaciones, sino también las historias de estas tierras para atraer nuevas producciones. De cara al futuro, apuestan por la promoción turística y la proyección internacional, con acciones dirigidas a la industria de Bollywood en India y la participación en festivales como Focus en Londres o el Almería Western Film Festival, para mostrar que "Andalucía es el origen del universo, por su gran diversidad de espacios".