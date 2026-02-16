Tiempo estable en Andalucía con precipitaciones a mitad de semana, según la Aemet

Archivo - Una mujer con gabardina y paraguas. Imagen de Archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha afirmado que el tiempo será estable los próximos días en Andalucía con la salvedad de algunas precipitaciones a mitad de semana.

Según ha informado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología a Europa Press, un anticiclón se ha acercado a la península e incluso "está sobre ella y va a estar prácticamente toda la semana". Además, "no se descartan algunos chubascos dispersos este lunes por la tarde en las sierras", ha indicado

Igualmente, del miércoles al jueves, se espera la llegada de un frente en forma de precipitación, sobre todo en la mitad norte de Andalucía y el jueves en las sierras", ha detallado Del Pino.

Respecto al viento, ha señalado que "este frente va a traer un poquito de viento, no mucho, pero sí que se va a notar un poco la llegada de este frente en torno al miércoles, que puede soplar de flojo a moderado en Alborán y en el Mediterráneo va a soplar de manera moderada fuerte, incluso con algún intervalo de muy fuerte", ha apuntado.

En cuanto a las temperaturas, el experto ha indicado que "no van a experimentar grandes cambios en general" y que "bajarán un poquito el jueves" con la llegada del frente, pero "rápidamente empiezan de nuevo a subir" y para el sábado o el domingo "estarán por encima de los 20 grados".

Por tanto, "las mínimas están siendo altas pero van a bajar un par de grados", ha concluido el delegado, quien ha precisado que "el día más fresco será el viernes, cuando los termómetros pueden registrar, por ejemplo, una mínima de seis grados", ha concluido.