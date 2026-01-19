Todos los indicios apuntan a un brasero como origen del incendio en un piso de Alhendín (Granada) con nueve heridos

Archivo - Imagen de archivo de una intervención de Bomberos de Granada - 112 ANDALUCÍA/BOMBEROS - Archivo

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los indicios apuntan a un brasero como origen del incendio en la madrugada del pasado sábado en un piso de Alhendín (Granada) en el que resultaron afectadas una decena de personas y alrededor de veinte vecinos tuvieron que ser evacuados.

Las llamas no han afectado a la estructura de la vivienda y los vecinos han podido regresar a sus hogares, según han detallado a Europa Press fuentes del Cuerpo de Bomberos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la causa exacta del incendio, que se inició en el salón de la vivienda, si bien todo apunta a que las llamas pudieron provocarse a raíz de que algo cayera sobre el brasero.

El primero de varios avisos fue sobre las 5,10 horas, los ciudadanos que pidieron ayuda indicaban que había un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra y varias personas estaban pidiendo ayuda desde los balcones.

Inmediatamente, el 112 activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

A su llegada, los operativos de emergencia confirmaron que nueve personas --con edades comprendidas entre los 13 y 58 años-- habían resultado heridas de diversa consideración en este suceso, una de ellas una mujer que presentaba heridas de gravedad.

Todos fueron evacuados a un centro hospitalario, entre ellos, tres menores, tres mujeres y tres hombres. Una veintena de personas tuvieron que ser evacuadas, algunas de las cuales fueron rescatadas de los balcones donde se habían refugiado del incendio.