Toman posesión de sus cargos las dos nuevas juezas destinadas a Montoro (Córdoba) que instruye el siniestro de Adamuz

Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. A 20 de enero de 2026, en Montoro, Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

GRANADA/CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las dos nuevas juezas titulares de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), en sus dos plazas, han tomado posesión este viernes de sus cargos en un acto en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, según ha detallado el TSJA en una nota.

En concreto, la Plaza número 2 es la encargada de la investigación del siniestro ferroviario del domingo 18 de enero en Adamuz, que ha causado la muerte de 46 personas y más de 120 heridos. Al respecto, Del Río, en una visita a los juzgados de Montoro, ya adelantó que se incorporarán el lunes 9 de febrero las dos nuevas juezas titulares, una de ellas a la Plaza número 2, "que es la que tiene turnado este procedimiento", a lo que agregó que "desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda estar instruyendo por las dos personas".

"Esto es un tribunal colegiado de instancia, se permite por tanto que haya dos personas que puedan estar instruyendo, colaborando y ayudándose en la instrucción, sin perjuicio de que la ponente, la responsable, sea la titular de la Plaza número 2", detalló el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Igualmente, aseguró que se va a "pedir un juez de refuerzo ya más específico para que pueda ayudar en esa Plaza número 2 la llevanza ordinaria del juzgado y al mismo tiempo colaborar en la tramitación del procedimiento". "Sobre ese tema, lo que sea necesario lo vamos a poner", apostilló, para valorar la puesta a disposición de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de dos funcionarios, de forma que se han incorporado ya dos funcionarias para la tramitación procesal. Y se va a pedir un Letrado de la Administración de Justicia, entre otros refuerzos. Ante ello, espera "una respuesta en la mejor manera posible, que no se dilate en el tiempo".

Entretanto, manifestó que "ahora mismo, en estos primeros momentos de cadena de custodia, hay permanente contacto con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil", de manera que "todo, absolutamente todo, se está haciendo con control de conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial".

No obstante, admitió que "va a ser muy problemático, porque hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada", por lo que "son procedimientos muy complejos, pero en la medida de lo posible estaremos muy encima". Así, elogió que las juezas que han trabajado hasta ahora, como las que se incorporan, "son personas que tienen ya una experiencia dilatada", dado que "aunque vengan de la Escuela Judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejos y con una preparación inicial de prácticas ya de varios años". Por tanto, subrayó que "hay que confiar plenamente".

DENUNCIAS Y PERSONACIONES

Hasta el miércoles, el citado juzgado ha recibido un total de 14 denuncias de víctimas del accidente, mientras que son siete las acusaciones populares que han solicitado su personación, no habiéndose resuelto aún sobre su admisión.

Según han avanzado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el órgano judicial está pendiente de que la nueva jueza titular se incorpore en los próximos días, a la vez que por el momento no se ha pronunciado de las distintas cuestiones planteadas.

Respecto a las personaciones en la causa, Del Río señaló a "la unificación a lo mejor de personaciones", algo que "habrá que trabajarlo, porque si no, entonces puede ser una locura como no unifiquemos a las personas, a las entidades, y que se pueda trabajar de forma correcta".

Asimismo, mencionó que dicha plaza del Juzgado lleva también causas de violencia sobre la mujer, "por tanto tiene un trasiego diario delicado", de ahí que justifique la petición de refuerzos, "porque luego habrá que tomar muchas declaraciones a todas las familias y los heridos".

De este modo, espera que el procedimiento "no se dilate o se pierda el tiempo", reflexionando que "el problema de la justicia es de verdad que en los momentos iniciales todo se ve con mucha premura y luego parece que el tiempo ya no tiene importancia", de forma que cree que "no debemos perder ese sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia".

"Hay que ver la complejidad de las pruebas, porque somos conscientes que va a haber distintas periciales porque hay muchos intereses en juego, hay distintas compañías, distintas posibilidades de cuál ha sido la causa del accidente, y entonces eso va a influir, pero ahí es donde tendrá que estar la dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya una cierta inercia de trabajo", argumentó.

PETICIONES DE FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL

Al respecto, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Instancia que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente ferroviario. Desde el Ministerio Público han propuesto que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos "sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos".

De igual modo, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Instancia que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación. El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha reclamado las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.