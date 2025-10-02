El tomate español se consagra como "símbolo de excelencia agrícola" en la última edición de Fruit Attraction

Entrega de los Premios Tomate Attraction 2025 durante la segunda jornada de la feria agroalimentaria Fruit Attraction en Ifema. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Fruit Attraction afronta su última jornada de una edición en la que el tomate español se ha revelado como "símbolo de excelencia agrícola" tras haber sido elegido como producto estrella este año tanto por su relevancia gastronómica, nutricional y cultural como por ser un elemento que permite "visibilizar el esfuerzo de miles de agricultores y empresas" del sector ante un producto emblema de "calidad y sostenibilidad".

El presidente del Comité de Tomate de Fepex, Juan Jesús Lara, ha analizado la situación actual del sector del tomate en España, el cual "atraviesa una etapa compleja, marcada por una significativa transformación en la última década", según ha trasladado a través de una nota.

En este periodo, las exportaciones españolas de tomate han disminuido aproximadamente un 50 por ciento mientras que países terceros, como Marruecos, han incrementado sus exportaciones en una proporción similar. "Esta evolución ha supuesto una pérdida de cuota de mercado para España, que ha sido absorbida por competidores externos", han analizado como uno de los retos que afronta el producto.

Ante este escenario, desde el Comité de Tomate de Fepex están impulsando medidas de carácter "proteccionista" para salvaguardar la producción nacional. "Es fundamental preservar la soberanía alimentaria, especialmente en un producto estratégico como el tomate, que representa el 25% del volumen total de frutas y hortalizas en la cesta de la compra", ha indicado Lara.

Asimismo, cree que su protección "debe ser una prioridad" puesto que, aunque en los últimos años se ha trabajado en la diferenciación comercial frente a otros orígenes, resulta "imprescindible" contar con el respaldo del Parlamento Europeo para "reforzar nuestra soberanía alimentaria y garantizar la viabilidad de nuestras producciones".

UN VALOR DIFERENCIAL

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha aprovechado para destacar el valor estratégico del sector productor de tomate en España, subrayando "su capacidad de adaptación y resiliencia frente a la creciente competencia internacional".

"A pesar de la presión ejercida por competidores que están reduciendo nuestra cuota de mercado, el sector del tomate en España continúa demostrando un alto nivel de innovación, calidad y compromiso con la seguridad alimentaria. Además, ofrece un servicio diferenciado que lo distingue claramente de los productos procedentes de terceros países", ha valorado.

Es precisamente esta diferenciación, según Fernández, la que permite a los productores "mantener la esperanza de que el tomate producido en España y en Europa pueda seguir siendo competitivo, defendiendo su posición en el mercado frente a producciones que operan bajo condiciones muy distintas en cuanto a uso de fitosanitarios, estructura de costes y políticas de apoyo".

No obstante, considera que es "fundamental continuar trabajando para garantizar la supervivencia del cultivo de tomate en nuestro territorio, evitando una dependencia excesiva de importaciones para satisfacer el consumo europeo". "Debemos aprovechar esta plataforma internacional para comunicar al mundo el potencial de nuestra producción, reforzar su posicionamiento y poner en valor el esfuerzo de nuestros agricultores", ha añadido.

PREMIOS 2025

Durante la feria también se ha hecho entrega de los Premios Tomate 2025, un acto que ha reunido a numerosas personalidades representativas del sector productor y comercializador de tomate en España y Europa. La ceremonia ha significado un "verdadero homenaje colectivo al esfuerzo, la excelencia y la pasión que definen a esta industria".

Los galardones, divididos en ocho categorías, han reconocido desde la innovación tecnológica hasta la promoción mediática, pasando por la proyección internacional, la mejora varietal y las trayectorias personales que han marcado la historia del tomate español.

El Premio Comunicación se ha otorgado al programa de TVE 'Aquí la Tierra', por su labor divulgativa acercando el campo a los hogares con rigor y cercanía, mientras que el Premio Innovación ha sido para la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar, por su contribución científica y técnica al desarrollo sostenible del cultivo de tomate.

El Premio Promoción se ha entregado a ELLE Gourmet, por su apuesta por las frutas y hortalizas, integrándolas en contenidos gastronómicos de alta calidad y visibilidad. Asimismo, el Premio Relaciones Internacionales se ha concedido a la AOP Asociación de Productores y Tomate de Francia.

También se ha dado el Premio Producción y Comercialización a las comercializadoras CASI, Biosabor, Grupo Paloma, Vicasol, Loojie y La Palma, por su liderazgo en la exportación, su compromiso con la calidad y su capacidad de adaptación al mercado, mientras que el Premio Conexión con el Sector ha sido para la propia Fruit Attraction, como plataforma clave de encuentro, visibilidad y dinamización del sector hortofrutícola.

Además, se ha concedido el Premio Evolución a las casas de semillas Rijk Zwaan, Enza Zaden, BASF Nunhems, Fitó, HM Clause y Yuksel Seeds, por su papel esencial en la mejora genética, la diversificación varietal y la sostenibilidad del cultivo.

De otro lado, el Premio Trayectoria ha reconocido a figuras históricas del sector que han dedicado su vida al desarrollo del tomate en España: José Hernández, presidente de Grupo Hortofrutícola Paloma, S.A.; Jacinto Godoy, pionero del cooperativismo agrícola en Canarias; Jorge Brotons, presidente de Fepex durante 19 años y actual CEO y presidente de Bonnysa Agroalimentaria; Juan Colomina, delegado de Coexphal; y José María Pozancos, consejero de Fepex.

FORO TOMATO ATTRACTION

El programa de actividades en torno al tomate ha destacado, entre otros elementos, por la instalación de un huerto invernadero en la Plaza de Alimentos de España (#Alimentosdespaña), donde se exhibieron ante miles de visitantes distintas tipologías comerciales de tomate, y por la celebración dl Foro Tomato Attraction, que reunió a expertos, instituciones europeas y representantes del sector en un espacio de conocimiento y debate

También se ofrecieron degustaciones de distintas variedades de tomate, además de demostraciones culinarias en Factoría Chef y una animada fiesta organizada por Proexport en honor al tomate español. "Los 'FoTomate Call' añadieron un toque divertido e interactivo, conectando a los asistentes con las redes sociales", han valorado.

La iniciativa ha sido posible gracias a la coordinación de Coexphal, el Comité Sectorial de Tomate de Fepex y la colaboración de más de una quincena de empresas y entidades del sector, entre ellas Gusto del Sur, Proexport, Cajamar, CASI, Grupo Paloma, Vicasol, La Palma, Biosabor, Loojie, BASF Nunhems, Rijk Zwaan, HM Clause, Fitó, Enza Zaden y Yuksel Seeds.