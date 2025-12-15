Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa presentarán las campanadas de Canal Sur desde Sierra Nevada

Toñi Moreno y Enrique Romero presentarán las Campanadas de Canal Sur desde Sierra Nevada. - CANAL SUR

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha preparado una programación especial para Navidad en la que no faltarán especiales como La Lotería, Nochebuena Flamenca y Somos 2026, además de las Campanadas presentadas por Enrique Romero, Toñi Moreno y Ana Hinestrosa desde Sierra Nevada.

Canal Sur Televisión comenzará su programación navideña con el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, que contará un año más con un Especial Andalucía Directo, que se volcará para mostrar a los afortunados de la cita anual con la suerte en nuestra tierra.

No obstante, ya antes del 22 de diciembre la televisión pública de Andalucía dará un guiño especial a las fiestas con programas como "Segundas Vidas" que, presentado por Juan y Medio y Eva Ruiz, dará protagonismo a "La lista de" un andaluz que gestionará su lista y se entrevistará con tres andaluzas en el transcurso de un programa que contará con la participación de Los Morancos y Toni Nadal y contará con la ambientación musical de Komando y sus versiones rockeras de temas clásicos conocidos.

Esto será en el prime time del martes 16 de diciembre y, posteriormente, el día 18, "Latin Grammy-Gala" celebrará en prime time la música de Andalucía en Sevilla 2025.

Ya el 20 de diciembre, sábado, también en prime time, Canal Sur Televisión emitirá "La Voz del Sur (Especial Carlos Cano)", con motivo del 25 aniversario de su muerte. La presentación correrá a cargo de Manu Sánchez y Pasión Vega.

El programa tendrá diferentes escenarios, todos ellos relacionados de forma importante con la figura de Carlos Cano y con su obra: Alhambra de Granada, Auditorio Manuel de Falla, el malecón de Cádiz o Ayamonte.

El día 23 de diciembre, por su parte, se emitirá el concierto "Así canta nuestra tierra en Navidad", que reunirá a un gran elenco de artistas de la música española.

Canal Sur Televisión llega así a uno de sus momentos álgidos de su programación navideña, la emisión de su "Nochebuena Andaluza", una gala musical presentada por Manuel Lombo y Lolita Flores que reproduce una celebración familiar de la nochebuena protagonizada por una gran reunión de artistas de una misma generación que comparten su amistad, su cante y sus vivencias.

Un año más, Canal Sur cuenta en su programación con "El Show de Bertín-Especial Cámaras ocultas 2025", un programa para la noche de los Inocentes en el que las víctimas serán algunos de los invitados del show de la presente temporada y algunos de los colaboradores habituales.

Y llegarán las Uvas, las Campanadas de la mano de Enrique Romero, Toñi Moreno y Ana Hinestrosa desde Sierra Nevada.

Para Fin de Año se retransmitirá "Somos 2026", una gala musical para la última noche del año en la que se combinan actuaciones musicales de gran nivel con humor, diversión y cercanía.

Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín conducirán una gala que contará con actuaciones musicales de los principales artistas del panorama nacional y autonómico, como India Martínez, Antoñito Molina, El Arrebato, Carlos Baute, Mari Chambao y Raule, María Peláe, Pitingo, Antonio José o Marta Santos, entre otros.

El 5 de enero, víspera del Día de Reyes y Día de Cabalgatas, "Andalucía Directo" tendrá un especial.

Durante todo el mes de diciembre, Canal Sur emitirá el villancico "Nuestra Navidad en Canal Sur". Además, la televisión andaluza pone en antena en diciembre el cuento navideño elaborado con IA, "Ania, una Navidad andaluza", en la que Ania, la IA de granada, que lo sabe todo hasta que una pregunta inesperada sobre la Navidad en Andalucía la deja sin respuesta.

RADIO

Durante estas fechas, el grupo de emisoras de Canal Sur Radio ofrece una programación diseñada específicamente para la Navidad que arranca el 22 de diciembre con la retransmisión en directo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, realizará un programa especial y contará con los rostros más populares de la radio como son Yuyu, Comandante Lara, la famosa tertulia de los "guiris" así como la música de los Alpresa.

El 24 de diciembre, Canal Sur Radio despliega uno de los grandes hitos de su programación navideña con el Especial Nochebuena, conducido por Manolo Gordo desde las 20,00 hasta la una de la madrugada.

La emisión se interrumpe a las 20,50 para ofrecer en directo el mensaje de S.M. el Rey, que será analizado posteriormente en una tertulia especial.

Ya en la madrugada del 25 de diciembre, Canal Sur Radio tendrá la emisión de Maese Pérez el Organista, de Gustavo Adolfo Bécquer, narrada por Antonio García Barbeito.

La jornada del 25 de diciembre es para 'Navidad Desatada', con Manuel Mateo Pérez, que acerca las tradiciones y la cultura popular vinculadas a estas fechas, entre otras propuestas que llegarán hasta el 31 de diciembre.

Ese día, desde las 20,00 horas será el turno de 'Nos vamos de Fiesta' para una noche que culmina con Bienvenido 2026, un gran programa especial conducido por Manolo Gordo, conectado en directo con las campanadas de Canal Sur Televisión.

También habrá programación especial el 1 de enero y continuará hasta los días 5 y 6 de enero con una atención especial a la noche más mágica del año.

PREMIOS

Por otra parte, Canal Sur ha hecho entrega este lunes de los Premios CSRTV 'Estrellas de Andalucía. Estrellas de la Navidad', en el transcurso de un acto dedicado a la presentación de la programación de radio y televisión de la cadena celebrado en el Teatro de la Chumbera en Granada.

Los premiados han sido Fundación Secretariado Gitano en Jerez de la Frontera; Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba; Antonio Huete Allut, Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería; Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de Granada; Pozos Sin Fronteras de Málaga; Edad Dorada Mensajeros de la Paz de Jaén; Proyecto "Patio del Amor", impulsado en el Hospital Juan Ramón Jiménez por la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva; José Antonio Rueda Ruíz, campeón del mundo de Moto3.

Por su parte, la novena "Estrella de Andalucía. Estrella de la Navidad" de Canal Sur Radio y Televisión ha sido para Eva Yerbabuena.

La RTVA aspira a que estos premios se conviertan en una importante cita anual en la que se reconocen y promueven iniciativas sociales, proyectos innovadores o trayectorias destacadas de personas o entidades que han contribuido significativamente al bienestar y desarrollo cultural, económico y social de Andalucía.