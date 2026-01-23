Un total de 5.651 andaluces se presentan este sábado a los exámenes para las plazas MIR y FSE del Ministerio de Sanidad

Archivo - Varias personas en una de las aulas del centro de examen de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), en el Ministerio de Sanidad de Madrid (España), a 27 de marzo de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.651 personas aspiran en Andalucía a una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR y FSE) convocadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional, a la que están llamados a presentarse 35.503 personas y para quienes se han publicado las instrucciones para participar en las pruebas de acceso, que se celebrarán el próximo sábado 24 de enero en todo el territorio nacional. En la comunidad andaluza, los exámenes se celebrarán en siete sedes repartidas entre las provincias de Cádiz, con 622 aspirantes; Granada, con 1.761; Málaga, con 1.149, y Sevilla, con 2.119 aspirantes. Estas cifras corresponden a las listas definitivas de admitidos para las pruebas de acceso a la formación especializada.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13,30 horas. Una vez concluido este proceso, a las 14,00 horas se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de los aspirantes. Los aspirantes de Andalucía representan el 16% (concretamente, el 15,9%) del total nacional. En España, pasarán esta prueba 35.503 personas. Los aspirantes que no figuren como admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio si bien la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión, ha aclarado el Ministerio.

En el caso de Cádiz (UCA), la sede es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; en Granada (UGR), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Farmacia; en Málaga (UMA), la Facultad de Derecho y la de Ciencias; y en Sevilla (US), la Facultad de Derecho y la de Ciencias Económicas y Empresariales.

En sí, la prueba constará de 200 preguntas más diez de reserva tipo test, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida, y tendrá una duración de cuatro horas y media, tal como ha explicado el Gobierno en una nota de prensa. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario. Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas vacantes y las vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.

NORMAS DURANTE EL EXAMEN

No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso de examen. Estos dispositivos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la 'Relación definitiva de aspirantes admitidos y no admitidos'. No se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera. Los aspirantes deberán consultar previamente la mesa y centro de examen asignados en la web del Ministerio, ya que no se permitirán cambios de ubicación sin autorización. Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa.

Únicamente está permitido el uso de bolígrafo azul o negro. Queda invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados. El uso de dispositivos médicos (como audífonos, glucómetros, etc.) requiere autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común (de silicona o plástico); quedan estrictamente prohibidos auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

Los aspirantes de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional. Las de Física contarán con una calculadora autorizada. Es requisito obligatorio firmar la hoja de respuestas, ya que sólo así podrá ser objeto de corrección. Se recomienda hacerlo al recibir el material. No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen. En caso de necesidad justificada, se podrá salir temporalmente del aula, previa entrega del examen y del documento de identificación, y siempre con el acompañamiento de personal autorizado. Las personas responsables de mesa anunciarán el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final del ejercicio.

La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro para el aspirante. Se debe comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias. Para seleccionar una respuesta: marcar con una "X" el recuadro correspondiente; para anular una respuesta previamente marcada: rellenar completamente el recuadro; para recuperar una respuesta anulada: rodear con un círculo el recuadro. Cada respuesta correcta suma tres puntos, la incorrecta resta un punto y las no contestadas no puntúan.

Los aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo. Su participación se realizará en las mismas condiciones que el resto de aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado. De conformidad con la normativa vigente, el plazo para la presentación del recurso es de un mes desde la publicación de los listados definitivos. El examen se realizará en todo caso, aunque su corrección únicamente se efectuará si el recurso es estimado.

DISTRIBUCIONES DE LAS PLAZAS

La distribución total de plazas es la siguiente: Medicina (MIR), 9.276 plazas --8.998 plazas de titularidad pública y 280 pertenecientes a centros de titularidad privada--; Enfermería (EIR): 2.279 plazas --2.199 plazas de titularidad pública y 80 para privada--; Farmacia (FIR): 362 plazas --347 plazas de titularidad pública y quince pertenecientes a centros de titularidad privada--; Psicología (PIR): 280 plazas --259 plazas de titularidad pública y 21 para privada--; Química (QIR): 29 plazas --todas las plazas dependen de centros de titularidad pública--; Biología (BIR): 83 plazas --80 plazas de titularidad pública y tres pertenecientes a centros de titularidad privada--; y Física (RFIR): 57 plazas --55 plazas de titularidad pública y dos para centros de titularidad privada--.