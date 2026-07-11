Un total de 82 agentes guardias civiles se incorporan en prácticas a la Comandancia de Jaén

Guardias civiles en prácticas en Jaén - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, junto con el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén, Francisco José Lozano, han dado la bienvenida al Cuerpo a los 82 guardias civiles, 61 hombres y 21 mujeres, que se incorporan en prácticas a la Comandancia de la Guardia Civil.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Jaén, los agentes, que pertenecen a la 131 promoción de la Academia de Baeza y a la 172 del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, realizarán su periodo de prácticas trabajando en los diferentes puestos para completar su formación profesional y, además, reforzar la plantilla de la Guardia Civil de Jaén.

Fernández ha informado que, a nivel nacional, son en total 3.123 guardias alumnos y alumnas en prácticas que ya se han incorporado a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana, iniciando así la segunda fase de su período formativo.

Esta cifra supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733. En concreto, en la provincia de Jaén, han sido 42 más que en la pasada promoción, cuando hubo 40 guardias civiles.

Por otro lado, también ha recordado que la provincia de Jaén "es un ejemplo de que el trabajo incansable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se traduce en una provincia segura con un índice de delincuencia por debajo de la media nacional año tras año".

Tras superar el curso académico en la Academia de Baeza y en el Colegio de Valdemoro, estos guardias civiles alumnos completarán su formación con 40 semanas de prácticas. Una vez superadas estas prácticas, serán nombrados finalmente guardias civiles y deberán pedir nuevos destinos.

La Guardia Civil en Jaén es responsable de la seguridad ciudadana de 93 de los 97 municipios jiennenses, contando con 66 puestos en los que emplea a más de un millar de guardias civiles. Además, la Comandancia de Jaén tiene numerosas especialidades como Tráfico, Cinológico, Policía Judicial y Seprona, entre otras.