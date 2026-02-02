'Totum', del compositor cordobés Tsode, premiado como Mejor Álbum Instrumental en los World Entertainment Awards

'Totum', Premiado Como Mejor Álbum Instrumental En Los World Entertainment Awards. - TSODE

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El álbum 'Totum', una obra instrumental de 65 minutos de duración concebida como una única pieza musical continua y que se ha convertido en la composición más extensa jamás publicada en 'streaming' en la historia de España, creación del compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela (Tsode), ha sido premiado como Mejor Álbum Instrumental en los World Entertainment Awards, cuya gala de entrega se ha celebrado el 31 de enero en el emblemático Whisky A Go Go de Los Ángeles (Estados Unidos), uno de los escenarios más icónicos de la historia del rock.

Tal y como ha indicado el músico en una nota, el reconocimiento en un certamen internacional de prestigio como los World Entertainment Awards "refuerza la relevancia artística de 'Totum'", que integra géneros como el rock progresivo, la música orquestal, la electrónica clásica, el ambient y el new age, y nace como una reivindicación de la escucha profunda y de la música como experiencia completa, frente a la fragmentación del consumo actual. Además, ha agregado, consolida "la proyección internacional de un proyecto que apuesta por la ambición formal, la coherencia conceptual y la libertad creativa".

Además, el proceso de creación de la obra ha sido recogido en el documental 'Memorias del Todo' (https://www.youtube.com/watch?v=mXLabmWdlEk), estrenado recientemente, que aborda el origen, la filosofía y el desarrollo de "una de las propuestas instrumentales más singulares surgidas en España en los últimos años".

Desde su publicación, 'Totum' ha generado una notable respuesta en redes sociales y medios especializados, y continúa ampliando su recorrido gracias a una propuesta contracorriente basada en una escucha consciente, sin interrupciones y alejada de los formatos habituales.

Este galardón marca, asimismo, el inicio de un año especialmente significativo para 'Totum', que se encuentra actualmente inscrito en diversos premios musicales a nivel nacional e internacional, entre ellos los Premios MIN y los Premios de la Academia de la Música de España, lo que refuerza su proyección y continuidad dentro del panorama musical contemporáneo.