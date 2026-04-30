El Tour del talento 2026 en Granada culmina con récord de participación con más de 14.000 asistentes

El 'Speed mentoring' ha sido una de las 60 actividades del Tour del Talento en Granada. - TOUR DEL TALENTO

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada ha clausurado el Tour del Talento 2026 con récord de participación con más de 14.000 asistentes en las actividades principales y más de 7.500 participantes adicionales en iniciativas complementarias en un punto de encuentro del emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo integral de la juventud.

La ciudad cierra así diez días de tour, organizado por la Fundación Princesa de Girona junto con el Ayuntamiento de Granada y Granada Ciudad Finalista para la Capital Europea de la Cultura 2031, y ha contado además con la colaboración de Cámara de Comercio de Granada, Cesur, Diputación de Granada, Fundación Caja Rural Granada, Fundación Cajasol, Fundación Secuoya y Lactalis España-Puleva.

Jordi Estruga, director del Tour del Talento, ha valorado de forma "extraordinariamente positiva" el cierre de esta parada en la ciudad nazarí, y ha destacado que han sido "diez días muy intensos" y con "récord de participación", así como una respuesta "magnífica" tanto por parte de los jóvenes como de toda la ciudad.

Estruga ha subrayado también el protagonismo del arte y la cultura durante toda la agenda, en una edición en la que Granada ha acogido el Premio Princesa de Girona Arte, en una acto presidido por la reina Letizia, y que ha aportado "una identidad muy especial" a esta parada del tour.

Finalmente, ha destacado la "gran capacidad organizativa" de la ciudad y ha señalado que Granada "tiene todos los elementos para seguir situando el talento y la cultura en el centro de su proyecto de ciudad", mostrando su confianza en que este impulso se refleje en su camino hacia la Capitalidad Cultural Europea en 2031.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "es un orgullo para Granada haber sido la ciudad más participativa del Tour del talento 2026, con 14.000 asistentes", una cifra que, según ha señalado, sitúa a la capital como "una de las ciudades más dinámicas" de este circuito referente en el impulso al talento joven.

En este sentido, ha puesto en valor el alcance de las más de 60 actividades celebradas, entre ellas la Feria Internacional de Empleo, con más de 85 empresas participantes, o el programa 'Mañana seré', que ha orientado a cerca de 7.500 jóvenes.

Carazo ha subrayado también "el significado especial" de culminar esta experiencia con la presencia de la reina en el acto de entrega del Premio Princesa de Girona Arte 2026, y ha remarcado que Granada "atesora un enorme talento en el ámbito cultural y creativo" y trabaja para generar oportunidades de futuro conectando ese talento, "objetivos que nos unen con los propósitos de la Fundación

MÁS DE 60 ACTIVIDADES EN DIEZ DÍAS

Durante diez días el Tour del talento en Granada ha reforzado su apuesta por la empleabilidad y la orientación profesional con dos grandes ferias que han conectado a los jóvenes con el mercado laboral y con su futuro académico.

La Feria Internacional de Empleo de Granada, celebrada en el Palacio de Congresos y organizada por el área de empleo del consistorio, la Cámara de Comercio, la UGR, la Diputación Provincial de Granada y la Junta de Andalucía, reunió a más de 85 empresas y 7.500 participantes en busca de oportunidades reales, combinando ofertas de empleo, talleres y asesoramiento.

A esta iniciativa se sumó "Conecta con tu Futuro", impulsada por la Fundación Princesa de Girona y la Cámara de Comercio de Granada, que acercó a estudiantes de ESO a profesionales de distintos sectores para conocer salidas laborales y vocacionales.

Las Talent Sessions han completado esta programación con un enfoque práctico sobre desarrollo profesional y bienestar emocional. El martes 28 se abordaron herramientas para mejorar la empleabilidad y orientar el talento, con la participación de expertos de AECOC, Z-Shake, la Fundación Princesa de Girona y especialistas en orientación académica.

Además, durante el Tour se ha desplegado una programación cultural especialmente relevante que ha convertido la ciudad en un escenario creativo para el talento joven, acercando distintas disciplinas artísticas al público y poniendo en valor la cultura como motor de futuro.

Entre las propuestas más destacadas han figurado el concierto lírico del Teatro Real en la Fundación Caja Rural Granada, donde jóvenes intérpretes del programa Crescendo han acercado la ópera a nuevos públicos.

La programación ha incluido también el espectáculo flamenco "Activando Talento Joven Danza" en La Chumbera, con jóvenes artistas del cante, el baile y la guitarra, así como actividades vinculadas a la Feria del Libro de Granada, como un encuentro con jóvenes poetas europeos.

La dimensión cultural se ha completado con propuestas en la Noche en Blanco, como "La Noche de los enigmas" en el Museo Arqueológico y Etnológico, y con expresiones de cultura urbana como exhibiciones de K-Pop y danza en espacios públicos, reflejando la diversidad creativa del talento joven.