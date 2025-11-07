Trabajadores de paradores se movilizan en la región ante la "falta de avances" en las negociaciones con la dirección

Trabajadores de paradores se movilizan en las sedes de la región ante la falta de avances en las negociaciones. - CCOO-A

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de los sindicatos presentes en los comités de empresa de paradores, se han concentrado este viernes en toda España para visibilizar su "hartazgo y disconformidad" ante la "falta de avance" en las negociaciones. En Andalucía, se han celebrado concentraciones ante las puertas de todos los centros de trabajo de la comunidad autónoma. Con estas nuevas acciones reivindicativas, los participantes "buscan visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que arrastra la plantilla desde hace más de cuatro años".

"Tras las reiteradas peticiones en todo este tiempo reclamando un convenio justo, la alta dirección de la empresa continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación, y alcanzar un acuerdo", ha informado CCOO-A en una nota. Para el sindicato, la estrategia de la dirección "parece clara"; "dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad".

Ante esta actitud, la plantilla, a través de los sindicatos presentes, ha decidido alzar la voz antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes, según han expresado los trabajadores. Por un lado denuncian "condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido".

Por otro lado, han resaltado que "las reivindicaciones de la plantilla son claras": salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes para vivir dignamente, implantación definitiva del plan de pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real. "Todo ello en un contexto de bonanza económica para la empresa", han destacado.

Este verano, según han señalado, paradores ha alcanzado un récord histórico en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones. Además, ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación, por lo que "exigen el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de paradores mejorando sus condiciones laborales".

"Los trabajadores de paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias", ha indicado CCOO-A, señalando además, que cuando la situación es difícil, llegan los recortes. Por último, si no hay "avances reales, se dará un paso más contundente en la campaña de Navidad", han advertido los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.