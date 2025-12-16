Trabajadores piden "el desvío" de los autobuses afectados en la zona norte de Granada por ataques con balines

Rueda de prensa del comité de empresa de Rober - CSIF

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, integrantes del comité de empresa de Transportes Rober, empresa responsable del servicio municipal del autobús en Granada capital, han ofrecido este martes una rueda de prensa para condenar los últimos ataques en el servicio de transporte urbano en algunas líneas y tramos de la zona norte de la ciudad, algunos con escopetillas de balines, ante lo que han pedido el "desvío sistemático" de los vehículos por las áreas afectadas.

Con el último de ellos en la noche de este pasado lunes "dejando a una usuaria herida" según la información facilitada por los tres sindicatos en nota de prensa, y en el día en que se reúne la Junta Local de Seguridad para abordar un refuerzo de la seguridad ante esta problemática, el presidente del comité de empresa, Antonio Manuel García Gómez, ha dicho que se han contabilizado durante los meses de octubre y noviembre un total de 40 ataques.

Han sido sobre los autobuses de las líneas 5, N5 y N6, principalmente en las calles Fray Juan Sánchez Cotán y Casería del Cerro, con lanzamiento de piedras, huevos y otros objetos como balines con la consiguiente rotura de lunas.

Las organizaciones sindicales han criticado la falta de medidas preventivas suficientes para "garantizar la seguridad real de la plantilla y de los usuarios, ya que estos incidentes violentos se están produciendo con una frecuencia altamente superior a la habitual".

Por este motivo, el pasado 11 de diciembre en pleno extraordinario del comité de empresa, aprobaron solicitar a la autoridad laboral la aplicación sistemática de desvíos al atardecer para evitar el paso por las vías de conflicto "hasta que no sea seguro para personal de conducción y los usuarios del transporte y de la vía".

Adicionalmente, el comité de empresa solicitó al Ayuntamiento de Granada la convocatoria a la mayor brevedad de la Junta Local de Seguridad para "abordar dicha problemática y establecer actuaciones inmediatas".

"También hemos establecido concentraciones para protestar por lo que entendemos que es una falta de seguridad en la prestación del servicio y un gran riesgo para el personal de conducción", ha informado García Gómez. La primera concentración por la falta de seguridad tendrá lugar este viernes, 19 de diciembre, a las 11,00 horas en la Plaza del Carmen.

El presidente del comité ha explicado que, si bien en 2024 se estableció un protocolo de desvíos que se está llevando a cabo y que fue mejorado con respecto al anterior, este establece el desvío una vez producido el ataque.

"Es precisamente el hecho de que hasta que no se produce el ataque no se lleva a cabo el desvío de líneas, el que hace que personal de conducción y usuarios sigan expuestos cada día, con una frecuencia muy alta de sufrir ataques con balines, motivo por el que deben ser adoptadas medidas de distinta índole encaminadas a evitar daños personales y materiales en la flota de autobuses, riesgos de accidente con otros usuarios de la vía y afectación del servicio por aplicación de desvíos", ha añadido.

Entre otras reivindicaciones, consideran que el dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital desde los incidentes de la noche de Halloween no es suficiente, a la vista de los ataques sufridos anoche y durante todo el mes de noviembre, y que "la seguridad de personal y usuarios sigue comprometida".

Por ello, según han insistido, "las autoridades deben adoptar medidas y no inducirnos a que asumamos que debemos estar expuestos a estos riesgos durante el desempeño de nuestra actividad viendo el lanzamiento de piedras y de disparos como algo normal".