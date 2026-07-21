Los trabajos de restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba alcanzan el 80% casi un año después del incendio

Imagen de los trabajos de restauración a los que está siendo sometida la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras el incendio sufrido del pasado 8 de agosto. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha afirmado este martes que los trabajos de restauración de la zona afectada en la Mezquita-Catedral tras el incendio del pasado 8 de agosto de 2025 se encuentran al 80% de ejecución, unas labores de recuperación que se basan en la búsqueda de "la calidad" y "la excelencia, no la celeridad".

Así lo ha expresado Nieva en declaraciones a los periodistas durante una visita a la zona en la que se realizan estos trabajos de restauración, insistiendo que "aunque todos queremos ver este lugar recuperado cuanto antes" no hay "prisa", porque lo más importante es que el "criterio que se está aplicando" es "la calidad y el rigor científico".

En este contexto, el deán-presidente, que ha señalado que hasta el momento se ha invertido "casi medio millón", ha valorado que los técnicos han tenido que "emplearse a fondo para afrontar este nuevo trabajo que ha sido la rehabilitación y restauración de esta zona del vestíbulo de San Nicolás", resaltando que "estos grandes profesionales" están empleando "una serie de medios que están siendo pioneros, realmente novedosos en lo que es este ámbito de la restauración de lugares afectados por incendios".

Para concluir, ha resaltado que los trabajos "están ahora mismo situados en varios frentes", destacando la columna dañada en la zona del Vestíbulo de San Nicolás o las capillas laterales, como es la Capilla de la Anunciación, cuyo retablo continúa en el taller.

Por su parte, el arquitecto-conservador Gabriel Ruiz ha explicado que la "sustitución de la columna" dañada es, "desde un punto de vista técnico y científico", la intervención "de mayor intensidad", ya que "cuando el fuego afecta a la piedra la situación es muy complicada", pues "no se sabe nunca de qué manera, en qué medida, la estructura molecular de la piedra se altera cuando es sometida a grandes temperaturas".

Desde el primer momento se utilizaron "las técnicas clásicas para el estudio de estas situaciones, que son una inspección visual de las grietas, las fisuras y el comportamiento de la piedra y un estudio al golpe, al sonido", tras lo cual se realizaron sendos apeos para asegurar la estructura, si bien "no se han producido cesiones en el sistema estructural".

En cualquier caso, ha continuado Ruiz, "la opinión de los técnicos fue la de que el fuste" de la columna "había que cambiarlo", algo que luego confirmaron "dos entidades científicas distintas que hicieron unos análisis de la piedra por los sistemas propios de sus medios". Así las cosas, dicho fuste, cuyas piezas desprendidas se está sellando y consolidando mediante la inyección de resina acrílica, será sustituido por otro procedente de Marquina, en Vizcaya, que es una "mármol muy parecido".

Con la restauración de la columna se acometerá, igualmente, la recuperación integral el vestíbulo de San Nicolás, una actuación que ya estaba prevista de forma previa en el plan director de la Mezquita-Catedral y que también incluye la mejora de los sistemas de cableado del edificio monumental.

Además, el canónigo obrero del Cabildo Catedral, Agustín Paulo Moreno, que ha puesto en valor las labores de consolidación en esta zona, ha agregado que se va a hacer un estudio de ultrasonido en el Vestíbulo de San Nicolás de la mano de la Universidad de Córdoba (UCO) para determinar que "no hay riesgo" en la zona del capitel y el cimacio.

Con respecto a la bóveda de la capilla de la Anunciación, la única que colapsó en el incendio, Ruiz ha detallado que "ya está restaurada" y se "ha hecho una bóveda exactamente igual que la que había", que ha definido como "un prodigio". "Tenemos en Córdoba la suerte de contar con unas personas capaces dentro del terreno de la carpintería y del terreno del trabajo con los yesos, capaces de hacer una bóveda como se hacía en el siglo XVII, exactamente igual y con una bóveda calculada y dibujada con las técnicas de ahora", ha celebrado.

LIMPIEZA CON LÁSER

Entretanto, la responsable del equipo de conservación y restauración, Anabel Barrena, ha explicado que se ha "restaurado ya el retablo de San Nicolás de Bari", en el que se ha actuado "durante seis meses" limpiándolo mediante el láser, y "consolidando y fijando las piezas". Otro elemento que rescatado ha sido la capilla del Espíritu Santo, "que también estuvo afectada por el humo, pero solamente tenía hollín", y se ha hecho limpieza "con láser y medios mecánicos".

Así las cosas, resta la restauración del retablo de la capilla de la Anunciación, "que se ha tenido que desmontar", porque tenía afectadas "piezas que se habían caído durante el colapso de la bóveda", por lo que actualmente está "desmontado en el taller", aunque está acabado el trabajo con "la preguela, que es la parte baja", siendo la previsión que "en unos meses esté ya todo terminado".

Para concluir, el canónigo responsable de Seguridad, Tomás Pajuelo, ha informado sobre la implementación de nuevas medidas de seguridad en el monumento como pueden ser la incorporación de nuevas "vías y mangueras para que sea más fácil el ataque de cualquier fuego", así como la introducción de "bicheros para abrir más fácilmente boquetes que puedan ayudar a la hora de atacar" un incendio.

Pajuelo, que ha avisado de que "no existe el riesgo cero", ha remarcado que "a finales de agosto van a venir las primeras piezas" para la incorporación del nuevo sistema, que se había aprobado "mucho antes de este incendio", de "nebulización sobre el coro y sobre el crucero" de la Mezquita-Catedral.