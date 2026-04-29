El tráfico de vehículos altamente contaminantes cae a la mitad en el último año en Granada

Archivo - Calle del centro de Granada. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha realizado un estudio de los seis primeros meses de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones que arroja una mejora de la calidad del aire, reducción de vehículos altamente contaminantes y disminución significativa del tráfico en las áreas más sensibles del centro en favor del transporte público y otras forma de desplazamiento más sostenibles.

La concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, explica que el informe pone de relieve una mejora en los indicadores relacionados con la calidad del aire, con una tendencia a la reducción de emisiones contaminantes.

Para ello, se han analizado los datos de las dos estaciones de medición de la calidad de aire que hay en la ciudad (Estación Palacio de Congresos y Estación Granada Norte), en concreto la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2), y en ambos casos con una mejora notable de los resultados.

La Estación Palacio de Congresos, que registra la influencia del tráfico de la GR-30 y los accesos sur y este de la ciudad, demuestra una tendencia estructural descendente clara y sostenida en el tiempo, con una media anual de 16,3 microgramos por metro cúbico en 2025.

En esta serie, Agudo ha llamado la atención sobre los datos de los tres primeros meses de 2026 donde, con unas cifras de 18,9 microgramos por metro cúbico en enero, 16,4 en febrero y 13,7 en marzo, están los valores invernales más bajos de toda la serie histórica pese a tratarse tradicionalmente de los meses con mayor concentración de NO2 en Granada.

"Frente a los 18,9 de enero de 2026 tenemos los 45,3 de enero de 2019 o los 30,9 de enero de 2024, lo que supone un ritmo de descenso en los meses post-ZBE más pronunciado que en años anteriores", ha valorado la edil.

Además, si se tiene en cuenta el primer semestre completo de zona de bajas emisiones (octubre 2025-marzo 2026), la media de las mediciones de NO2 ha mejorado en un 21,4 por ciento en esta estación de medida.

La otra estación de la ciudad, Granada Norte, está ubicada en un corredor viario de alta intensidad en el norte de la ciudad y, por tanto, más expuesta al tráfico de paso. De hecho, sus valores son sistemáticamente más elevados que los de Palacio de Congresos.

En esta estación, según ha indicado Agudo, la mejora interanual es más contenida: la media anual ha pasado de 42,6 microgramos por metro cúbico en 2019 a 30,2 en 2025.

Comparando el primer semestre de actividad de la ZBE con el mismo semestre de la anualidad directamente anterior, la estación Norte arroja una reducción media del 15,79 por ciento en NO2.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

El otro ámbito de estudio de este informe se ha centrado en la evolución del tráfico perimetral a través de los datos recogidos por la red de 34 cámaras que controlan los 43 puntos de acceso al perímetro de la Zona de Bajas Emisiones y que proporcionan una imagen completa del volumen y la composición del tráfico que entra y sale de la ciudad, siendo "el indicador más directo del impacto operativo de la ZBE".

Del estudio semanal de estas cifras (porcentaje de vehículos sin distintivo, vehículos con etiqueta ECO, vehículos con etiqueta CERO y total de pasos), el dato más revelador es la evolución de la proporción de vehículos sin distintivo ambiental entre todas las matrículas identificadas.

Según el informe, la última semana de septiembre antes del inicio del régimen sancionador, el 11,25 por ciento de los vehículos identificados por las cámaras carecía de distintivo ambiental.

A partir de la semana de entrada en vigor de las sanciones el 1 de octubre, este porcentaje comienza a descender y se estabiliza en el rango del 9-10 por ciento durante todo el otoño e invierno.

El descenso más pronunciado se produce en las últimas semanas de la serie, ya en 2026, con un mínimo histórico la última semana de marzo con tan solo un 7,13 por ciento de vehículos sin etiqueta (los más contaminantes) y un máximo histórico del 10,94 por ciento de vehículos ECO.

"El cruce entre estas series de datos es la señal estadística más robusta del impacto de la ZBE, ya que significa que la composición ambiental del tráfico que accede a Granada ha mejorado de forma estructural y creciente", ha remarcado Agudo, quien ha señalado que la primera semana de 2025 (antes de la publicación de la Ordenanza) el porcentaje de vehículos sin distintivo era del 12,77 por ciento, es decir, casi el doble del mínimo registrado en la semana 14 de 2026.

Por último, el informe también analiza el volumen total de tráfico a partir de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos por carril, siempre en referencia con el año 2019.

El Covid produjo una disminución drástica del tráfico que se ha venido recuperando durante los últimos años hasta superar los valores pre-Covid en marzo de 2025.

De hecho, durante los primeros meses de 2026 se evidencia una reducción respecto a los valores de 2019, de entre el 8 y el 17 por ciento, con el valor de marzo de 2026 en el 12 por ciento.

Esta disminución del tráfico también se produce a favor del incremento de uso del transporte público urbano y de modos de transporte más sostenibles.

Según ha puesto de manifiesto Agudo, 2025 se cerró con 30,14 millones de viajeros de autobús frente a 28,14 millones en 2024, lo que supone un incremento del 7,11 por ciento en el conjunto del año.

Se trata de cifra es la más alta desde 2019 y los mayores incrementos se concentran precisamente en el período de implantación de la ZBE (marzo: un incremento del 17,15 por ciento, mayo; del 17,91 por ciento y noviembre, 11,17).