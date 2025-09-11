El transporte urbano por autobús aumenta un 6,4% en julio en Andalucía

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6,4% en julio en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior hasta registrar una cifra de 20.492.000 pasajeros, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este crecimiento del transporte urbano por autobús es superior al registrado a nivel nacional, situado en el 5,7%, y supone el segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de julio en Andalucía de toda la serie histórica.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 1,3 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (con un aumento interanual del 5%) y otros 6,01 millones el autobús (con una subida del 6% interanual).

Mientras, en el caso de Málaga 1,39 millones optaron por el metro (subida interanual del 5,9%) y otros 4,72 millones por el autobús (alza del 6,8% interanual).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Madrid (+17,1%), País Vasco (+12%) y Extremadura (+9,1%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+1,2%) Castilla - La Mancha (+3,6%) y Canarias (+4%).

A nivel nacional, más de 139,3 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en julio. Por tipo de transporte, solo se registraron crecimientos en el transporte por autobús (+5,7%). En cambio, el transporte aéreo bajó un 1% interanual en julio, el marítimo descendió un 3,4% y por ferrocarril se redujo un 7,6%.