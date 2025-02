Transportes impulsará dos proyectos paralelos para mejorar el acceso a Armilla (Granada) desde Fernando de los Ríos

ARMILLA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha avanzado este martes que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsará dos proyectos para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en el acceso a Armilla (Granada) desde la rotonda Fernando de los Ríos, los cuales van a ir en paralelo y que saldrán a licitación próximamente.

Uno, el más inmediato, se refiere a un sistema de semáforos inteligentes que tiene en cuenta el volumen de tráfico por cada uno de los sentidos de circulación y que "va a mejorar sustancialmente lo que tiene que ver la agilidad de movimientos en esa rotonda", según ha señalado Pedro Fernández en un encuentro institucional con la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

Esta solución se instalará de forma paralela a la tramitación del proyecto del paso subterráneo que integra el segundo proyecto, en el que ya trabaja el Ministerio de Transportes y Movilidad pero que al ser "de mucho más calado" requerirá de una tramitación más larga.

Ello "mejorará sustancialmente los giros, la agilidad, la accesibilidad y, sobre todo, la seguridad desde el punto de vista del tráfico de esa rotonda", según ha agregado Pedro Fernández, que ha recalcado la "garantía total y absoluta" desde el Gobierno de que se van a "ir viendo los avances que correspondan para dar respuesta a esa demanda tan sumamente importante y esa reivindicación" de Armilla.

En contraposición, Pedro Fernández a afeado a la Junta de Andalucía el "parón impresionante" de las obras del carril ciclopeatonal que conecta Granada y Armilla a la altura del PTS, una actuación --según ha remarcado-- que tiene que ver con los fondos Next Generation, transferidos a Andalucía, y "que tienen un plazo de ejecución y por lo tanto de justificación que está en torno al mes de junio del año 2026".

La alcaldesa vincula esta situación a "un tramo de 150 metros donde la Junta de Andalucía no quiere acometer sus competencias, no quiere resolver un problema", ha censurado Pedro Fernández, que acusa a la Junta de poner "en riesgo" una infraestructura "absolutamente necesaria para garantizar la seguridad de aquellas personas que vayan en vehículo no motorizado o andando y una inversión que supera los tres millones de euros que habría que proceder a su devolución en el caso de que no se culmine".

En este contexto, ha instado a la Junta de Andalucía "a que resuelva este problema y ejecute esta infraestructura necesaria para el municipio de Armilla y para el área metropolitana" de Granada.