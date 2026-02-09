Tres comparsas y tres chirigotas pasan a la final del Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén 2026

Los Working Dead - AYUNTAMIENTO DE JAÉN
JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las Chirigotas Peña Carnavaleira Neymar que por bien no venga; Los Working Dead; y Umirdah y Pasiensiah, junto a las comparsas El Verdugo; Robin Ojú; y Con la Música a otra parte, han sido las agrupaciones que han pasado a la gran final del concurso de agrupaciones que se celebrará el próximo viernes 13 de febrero, en el teatro Infanta Leonor, en la capital jiennense.
El fallo se ha dado a conocer tras finalizar la tercera jornada de semifinales celebrada en el teatro Darymelia con las actuaciones de seis agrupaciones de Almería, Granada, Torredonjimeno (Jaén), Villacarrillo (Jaén), Úbeda (Jaén), y Linares (Jaén).
El Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén 2026 ha recibido las inscripciones de nueve chirigotas y once comparsas, un total de 20, manteniéndose el nivel de años anteriores. Las agrupaciones inscritas son procedentes de Jaén, y también de otras provincias como Granada, Córdoba, Sevilla, Almería y Ciudad real.
Las semifinales se han celebrado en el Teatro Darymelia el fin de semana del 6, 7 y 8 de febrero, tal y como establecen las bases, mientras que la final se desarrollará en el Teatro Infanta Leonor el viernes, 13 de febrero.