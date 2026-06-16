Tres detenidos en Andújar (Jaén) tras el enfrentamiento de dos clanes por el control de la venta de droga

Armas intervenidas durante la operación Cabeza - CNP

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Andújar (Jaén) a tres personas en el marco de una operación abierta a raíz de una serie de enfrentamientos producidos entre dos familias por el control de un punto de venta activo de sustancias estupefacientes.

En las peleas entre ambos clanes se utilizaron armas de guerra. De hecho, los agentes intervinieron casquillos de un arma de guerra AK-47.

Una vez realizados seguimientos y vigilancias, se determinó quienes eran los poseedores de dicha arma de fuego y en qué domicilio podrían encontrarse más armas de este tipo, por lo que se procedió a solicitar al Juzgado de Guardia de la localidad, un mandamiento de entrada y registro en estos domicilios.

De esta forma, se realizaron un total de tres registros en los que se intervinieron un fusil de asalto AK-47, calibre 7,62 corto, dos pistolas, una escopeta de caza, 120 cartuchos de 12mm sin detonar, 60 cartuchos de 9mm sin detonar, cuatro cargadores vacíos, un machete de grandes dimensiones, seis navajas grandes, un hacha y tres bastones.

La autoridad judicial ha decretado la libertad con cargos de los detenidos, aunque la operación policial se mantiene abierta y no se descarta la detención de otros implicados en la causa.