Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

VÉLEZ DE BENAUDALLA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 18 y 22 años, como presuntos autores de delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y allanamiento de morada, tras agredir con un arma blanca a un vecino de Vélez de Benaudalla (Granada) en el interior de su vivienda para robarle.

Un tercer implicado, que estaba en requisitoria por estos hechos, ha sido detenido por la Policía Nacional en Motril. Los hechos ocurrieron sobre las 17,30 horas del pasado 14 de noviembre, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada recibió el aviso de un vecino que oía a un hombre pedir auxilio desde el interior de un domicilio de la localidad.

Casi al mismo tiempo, se recibió otro aviso que alertaba de la presencia de una persona con heridas sangrantes en un supermercado del municipio.

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Vélez de Benaudalla y de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Motril se desplazaron al supermercado, donde encontraron a un hombre al que varios vecinos estaban prestando los primeros auxilios. Presentaba numerosas lesiones, entre ellas varias heridas abiertas en la cabeza, además de cortes y contusiones por todo el cuerpo.

Mientras esperaban a los servicios sanitarios, la víctima explicó a los guardias civiles que varias personas habían entrado en su vivienda con intención de robarle dinero y que lo habían agredido con un arma blanca de grandes dimensiones.

Los agentes se dirigieron de inmediato al domicilio, que tenía la puerta abierta y presentaba restos de sangre y un gran desorden. Un testigo les indicó que había visto a uno de los presuntos agresores salir corriendo de la casa y entrar en otra vivienda cercana, en cuyo exterior los guardias civiles también hallaron restos de sangre.

Al requerir a sus ocupantes que salieran, uno de ellos, el joven de 18 años, lo hizo con las manos ensangrentadas. Ante esto, los agentes realizaron un cacheo superficial y le encontraron una sierra de podar de unos 30 centímetros, también manchada de sangre.

La víctima lo reconoció como uno de los autores de la agresión y fue detenido; y también indicó que en los hechos habían participado al menos otras dos personas. Tras la identificación de los otros dos presuntos autores, al día siguiente, los agentes localizaron en su domicilio al hombre de 22 años, que también fue detenido.

Con respecto al tercer implicado, al no poder ser localizado, los agentes de la Guardia Civil hicieron un señalamiento policial en base de datos para su detención y, finalmente, ha sido detenido en la mañana de ayer por la Policía Nacional en Motril.

Los dos primeros detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, Plaza número 4, y quedaron en libertad con cargos.