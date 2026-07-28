Tres detenidos en Granada tras intentar recuperar cobre de una furgoneta accidentada en la A-92

Furgoneta con cobre robado. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres individuos de 27 años como presuntos autores de un delito de receptación, después de localizar en su furgoneta accidentada una gran cantidad de cobre, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada en el transporte.

Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves 23 de junio, cuando la Central Operativa de Servicios alertó de la presencia de un vehículo fuera de la vía en la autovía A-92, dirección Murcia, a la altura del término municipal de Huétor Santillán (Granada).

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Guadix y, posteriormente, una patrulla de la Guardia Civil de Maracena comprobaron al llegar que la furgoneta carecía de documentación y los ocupantes habían abandonado lugar, hallando en su interior un total de 78 barras de cobre, de unos ocho centímetros de diámetro y dos metros de longitud, así como herramientas para su corte, ropa de trabajo perteneciente a una compañía eléctrica y señalización de obra.

Ante estos hechos, los agentes sospecharon que el material podría ser sustraído y que los ocupantes de la furgoneta habrían intentado hacerse pasar por operarios para transportar la mercancía sin levantar sospechas.

Seguidamente se procedió a la retirada del vehículo por el servicio de grúa, que comunicó a la Guardia Civil que estaban recibiendo llamadas insistentes de personas interesadas en recuperar la furgoneta y su carga, llegando incluso a ofrecer dinero para evitar la intervención policial.

Así pues, y una vez depositado el vehículo en las instalaciones de la empresa de grúas, se estableció un dispositivo de vigilancia discreta y de control de las inmediaciones con el objetivo de identificar a los ocupantes que habían abandonado la furgoneta accidentada y que, según las gestiones realizadas por los agentes, pretendían acudir al lugar durante la madrugada.

Sobre las 00.30 horas del día 24, los agentes observaron la llegada a las inmediaciones del recinto a una furgoneta de alquiler, de la que se bajaron tres individuos, los cuales de forma disimulada comenzaron a merodear alrededor de la nave donde se encontraba depositada la furgoneta accidentada.

Rápidamente, los sospechosos fueron interceptados e identificados por los guardias civiles, manifestando uno de ellos que acudió a recoger a los otros dos tras el accidente y que pretendían recuperar la carga de cobre de las instalaciones de la empresa de grúas.

Asimismo, ninguno aportó datos sobre la procedencia legal de la mercancía. Como resultado de todo lo acontecido, los agentes procedieron a la detención de los tres individuos por su presunta implicación en un delito de receptación, siendo puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Guadix, que decretó su libertad con cargos.