Tres detenidos en Lucena (Córdoba) acusados por varios delitos de incendio y robo en un vehículo

LUCENA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en la localidad cordobesa de Lucena a tres personas a las que se les atribuye la presunta autoría de diversos delitos de daños por incendio y un delito de robo con fuerza en vehículo, tras supuestamente robar en un coche, quemar contenedores y anular los sistemas del freno de mano de otro vehículo y estrellarlo.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició tras un incendio provocado en una furgoneta en la localidad de Lucena, a la que también le fracturaron el cristal y le sustrajeron sus pertenencias del interior. Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes consiguieron identificar y detener a los presuntos autores de los hechos, a quienes se les atribuyó, además, la presunta participación en una serie de incendios en contenedores ocurridos en la localidad desde el mes de julio, fuegos que se propagaron tanto a vehículos cercanos como a viviendas y alrededores.

El primero de los incendios tuvo lugar a finales del mes de julio, en un establecimiento comercial de Lucena en torno a las 03,00 de la madrugada, cuando se dio aviso de que se estaba produciendo un incendio en cuatro contenedores exteriores al establecimiento y que los mismos habían provocado daños tanto en la fachada exterior del local como en varias máquinas de aire acondicionado ubicadas en el exterior.

Otro de los hechos ocurrió a mediados de agosto, igualmente de madrugada, en vía pública urbana. En este caso, los agentes de la Policía Nacional estaban desempeñando sus funciones y fueron avisados por el Cimacc 091 para que acudiesen a una plaza de la zona de Tinajerías, dónde, al parecer, había un contenedor ardiendo, extendiéndose el incendio a un vehículo estacionado junto al mismo.

En otra ocasión, los acusados abrieron un vehículo y, tras meterse en su interior, le anularon los sistemas del freno de mano para dejarlo caer por una pendiente hasta que se estrelló contra un muro, poniendo en peligro a la población en pleno casco urbano de Lucena.

Estos hechos fueron denunciados por el propietario del vehículo en cuestión, quien puso en conocimiento de los agentes que dejó su vehículo perfectamente aparcado en la calle, apareciendo al poco tiempo en un lugar distinto y obstruyendo la vía pública, por lo que fue trasladado al depósito municipal. Además, informa de que recibió una llamada de la misma Policía Nacional por la que se le informaba de que su coche había estado implicado en un hecho delictivo.

Realizadas las gestiones pertinentes, los investigadores de la Policía Nacional en Lucena han conseguido detener a los presuntos autores de los cinco hechos delictivos, a quienes se les atribuye la participación en todos los incendios, en los que cada uno de ellos asumió un papel determinado, dedicándose a realizar diferentes actos vandálicos.