Tres detenidos más por el ataque al domicilio del alcalde de Navas de San Juan (Jaén)

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes más, vecinos de Navas de San Juan (Jaén), por su presunta vinculación con el ataque que sufrió la vivienda del alcalde de este municipio, Joaquín Requena, durante la madrugada del pasado domingo cuando un contenedor incendiado de forma intencionada y situado junto al domicilio familiar del primer edil calcinó parte de la fachada y también ocasionó daños a un vehículo estacionado junto a la misma.

Según ha informado la Guardia civil, las tres nuevas detenciones, que se suman a las dos que ya están practicadas desde este lunes, se llevaron a cabo sobre las 23,00 horas de este martes. Esta previsto que a lo largo de esta mañana todos los detenidos pasen a disposición judicial en La Carolina (Jaén).

El testimonio de algunos testigos ha sido clave para poder llevar a cabo las cinco detenciones presuntamente vinculadas con este suceso. Por el momento, no ha trascendido más datos sobre los detenidos a excepción de que son vecinos del municipio navero.

Las últimas detenciones se practicaron a las pocas horas de que unas 600 personas se concentraran en Navas de San Juan convocados desde la Diputación de Jaén en repulsa de estos hechos que han ido dirigidos contra el alcalde.

Precisamente fue Requena el que su breve intervención para agradecer el apoyo recibido pidió respeto para las familias de los detenidos por no tener culpa alguna de lo que hubieran hecho sus hijos.

"No dejo de acordarme de la familia de los que están detenidos, son personas que no tiene culpa y por favor ruego que las tratéis bien", dijo el alcalde en su intervención a las puertas del Ayuntamiento. "Son personas que viven en el pueblo y deben seguir viviendo en nuestro pueblo. No pueden pagar por lo que han hecho sus hijos", señaló Requena dirigiéndose a sus vecinos.

La investigación, además de centrarse en la identificación de los responsables del atentado, también está dirigida a descubrir los motivos que están detrás de este ataque ya que ello también pesará a la hora de establecer las imputaciones, si así se dieran finalmente.