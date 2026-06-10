Tres detenidos como presuntos responsables de 16 robos en Pozo Alcón (Jaén)

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil en Pozo Alcón. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Pozo Alcón (Jaén) a tres hombres, de 21, 39 y 54 años, como presuntos autores de 16 hechos delictivos relacionados con hurtos, robos con fuerza en viviendas y naves aisladas, así como varios robos con violencia e intimidación.

Las actuaciones, llevadas a cabo por agentes pertenecientes al puesto principal del citado municipio de la Sierra de Cazorla, se iniciaron tras detectarse un incremento de los delitos contra el patrimonio, especialmente en inmuebles ubicados en zonas aisladas.

Asimismo, la comisión de varios robos con violencia e intimidación "había generado una creciente preocupación entre los vecinos de la localidad", según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

De este modo, la Guardia Civil inició una investigación que, tras numerosas gestiones operativas y con la colaboración de la Policía Local, permitió obtener indicios y pruebas suficientes para la identificación de los presuntos autores.

Las investigaciones permitieron localizar y detener en una primera actuación al principal sospechoso. La continuidad de las actuaciones permitió después la identificación y detención de otros dos presuntos autores, vinculados a varios de los hechos esclarecidos y que actuaban en colaboración con el principal investigado.

Además, han sido recuperados diversos efectos sustraídos y dinero en metálico procedente de los robos. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente junto con los detenidos. Tras su comparecencia judicial, se decretó el ingreso en prisión del principal investigado.