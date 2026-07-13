Tres detenidos en Puente Genil (Córdoba) por robar material de una vivienda en construcción

Archivo - Un guardia civil, junto a su vehículo, en uno de los accesos a Puente Genil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a tres personas, de entre 21 y 32 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda en construcción de la misma localidad, tras supuestamente sustraer diverso material y herramientas de la obra.

Según informa la Benemérita, la investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Puente Genil por el propietario de la vivienda afectada, quien comunicó la sustracción de diverso material de construcción. Una vez realizada la inspección técnico ocular por los agentes enviados al lugar de los hechos, el área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de Puente Genil se hizo cargo de continuar con las indagaciones que permitiesen el esclarecimiento de los hechos.

El avance de la investigación permitió a la Guardia Civil obtener pruebas suficientes de la participación en los hechos denunciados de tres individuos, logrando su identificación y posterior detención. Durante la investigación, los agentes comprobaron que parte del material sustraído había sido utilizado para revestir el acceso a la vivienda de uno de los detenidos, extremo que reforzó los demás indicios obtenidos por los agentes.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.