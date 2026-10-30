Tres detenidos por robar ornamentos y esculturas de bronce en el cementerio de Pulianas (Granada)

Agente de la Guardia Civil junto a las piezas robadas en el cementerio de Pulianas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Zimetere, ha detenido a tres hombres, de entre 28 y 48 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el cementerio municipal de Pulianas (Granada) y ha puesto a disposición judicial a un cuarto hombre, de 64 años, como presunto autor de un delito de receptación.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla, comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de ornamentos fúnebres y esculturas de bronce y otros materiales similares en el cementerio de la localidad durante el pasado fin de semana.

Aunque todavía no se había presentado ninguna denuncia, los guardias civiles inspeccionaron los establecimientos en los que los autores podrían haber vendido lo sustraído. En uno de ellos localizaron varias piezas cuyas características coincidían con las de los objetos robados, y las intervinieron para su posterior cotejo.

Para localizar a los posibles perjudicados, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Pulianas. Hasta el momento se han recogido 14 denuncias, aunque los investigadores no descartan que el número aumente, ya que algunos de los objetos aún no han sido reconocidos.

El valor de los objetos sustraídos y de los daños causados asciende a unos 20.000 euros. Una vez confirmado que las piezas intervenidas procedían del cementerio, la investigación se centró en identificar a los autores, ya que los datos que habían facilitado en el momento de la venta eran falsos.

El análisis de las imágenes de distintas cámaras de videovigilancia y las declaraciones de varios testigos permitieron identificar a los presuntos autores, que fueron detenidos.

Por su parte, el propietario del establecimiento que adquirió los objetos ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de receptación. Los detenidos fueron puestos en el día de ayer a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de los de Granada.

Los objetos que han sido reconocidos ya se han devuelto a sus propietarios, mientras que el resto permanece a la espera de localizar a quienes puedan reclamarlos.