Tres individuos detenidos por robos en viviendas en Padul (Granada)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Mardul', ha detenido a tres varones, de, entre 24 y 46 años, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en viviendas del municipio de Padul (Granada). - GUARDIA CIVIL

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Mardul', ha detenido a tres varones, de, entre 24 y 46 años, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en viviendas del municipio de Padul (Granada).

En uno de ellos se sustrajeron 4.000 euros y diversas joyas; el segundo quedó en tentativa al ser sorprendidos por un vecino y salir huyendo. Asimismo, a dos de ellos se le atribuye el delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación, asumida por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla, se inició tras las denuncias presentadas por los perjudicados y la información aportada por los testigos, que junto con el análisis de imágenes permitieron identificar el vehículo utilizado en los hechos cometidos en la segunda quincena de julio.

A partir de la localización del turismo y de la identificación de su conductor, los agentes desarrollaron diversas gestiones que permitieron relacionar al resto de presuntos autores con ambos robos.

Las pesquisas determinaron que dos de ellos formaban parte de un grupo criminal asentado en Roquetas de Mar (Almería) dedicado a robos en viviendas, mientras que el conductor habría participado de manera puntual y sin vinculación con dicho grupo.

Este último fue puesto a disposición judicial el pasado 11 de agosto, tras su localización en la provincia de Almería, mientras que otros dos presuntos implicados fueron detenidos el martes 29 de septiembre en Roquetas de Mar y posteriormente puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.

La Guardia Civil también informa de que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.