Tres sindicatos se concentran este martes para exigir el teletrabajo en Andalucía: "No se negocia más, se aplica ya"

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SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), CSIF y UGT Servicios Públicos Andalucía han convocado una concentración este martes a las 11,00 horas frente a la sede de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, en Sevilla para protestar ante el "incumplimiento" del pacto de teletrabajo para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que firmaron con la Junta el pasado 21 de abril de 2026. El plazo del acuerdo venció el 30 de septiembre y "más de un mes después, el Decreto de Teletrabajo sigue sin aprobarse ni publicarse, y la Administración no ha fijado una fecha cierta".

Durante la concentración, representantes de las tres organizaciones leerán un manifiesto conjunto con sus reivindicaciones: aprobación y publicación inmediata del Decreto de Teletrabajo; aplicación directa o, como máximo, en dos meses, y no en los seis previstos; cumplimiento de la circular 1/2026 en todas las consejerías y agencias y el respeto a los acuerdos firmados en la negociación colectiva.

"El teletrabajo no se negocia más, se aplica ya". Con este lema, SAF, CSIF y UGT critican que "no es el primer aplazamiento". En la mesa sectorial del 8 de abril, la Secretaría General para la Administración Pública se comprometió a centrarse en el decreto de teletrabajo una vez aprobado el de Evaluación del Desempeño y Carrera Horizontal, que salió adelante en junio.

En la Mesa Sectorial del 26 de octubre, la Administración atribuyó el retraso a la complejidad del expediente y estimó unas siete semanas más de tramitación, "una estimación, no un compromiso". Los sindicatos lamentan además que la circular 1/2026 que obliga a motivar toda denegación de teletrabajo, "no se cumple en todos los centros, como ocurre en el Servicio Andaluz de Empleo". El Defensor del Pueblo Andaluz ya calificó de "excesiva" la demora en la ampliación del teletrabajo.